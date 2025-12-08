ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे कहीं आपका तकिया तो नहीं वजह, जानें क्या है दोनों के बीच रिश्ता

संक्षेप: ज्यादातर लोग हाई बीपी की समस्या को दवा, नमक का अधिक सेवन, सुस्त लाइफस्टाइल और स्ट्रेस से जोड़कर देखते हैं। लेकिन डॉक्टरों की मानें तो नमक और तनाव ही नहीं बल्कि व्यक्ति के तकिये की ऊंचाई तक उसके हृदय स्वास्थ्य को गुपचुप तरीके से प्रभावित कर सकती है।

आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें आपकी सेहत पर सीधा असर डालती हैं, यह बात तो ज्यादातर लोगों को पता होती है। लेकिन कई बार व्यक्ति जिस आदत को मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहा होता है, वो भविष्य में उसके लिए किसी बड़ी समस्या का कारण भी बन सकती है। दरअसल, किसी भी बीपी रोगी का सुबह का ब्लड प्रेशर (BP) उसके दिल की सेहत और शरीर की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। ज्यादातर लोग हाई बीपी की समस्या को दवा, नमक का अधिक सेवन, सुस्त लाइफस्टाइल और स्ट्रेस से जोड़कर देखते हैं। लेकिन डॉक्टरों की मानें तो नमक और तनाव ही नहीं बल्कि व्यक्ति के तकिये की ऊंचाई तक उसके हृदय स्वास्थ्य को गुपचुप तरीके से प्रभावित कर सकती है।

तकिये की ऊंचाई रक्त संचार को कैसे प्रभावित करती है विशेषज्ञों की मानें तो रात को सोते समय सिर और गर्दन की स्थिति का रक्त संचार, श्वास पैटर्न और समग्र नींद की गुणवत्ता से सीधा संबंध होता है। ये तीनों चीजें मिलकर रक्तचाप को प्रभावित कर सकती हैं। हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार, तकिये की सही ऊंचाई नींद के दौरान बेहतर शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। सिर को थोड़ा ऊपर उठाने से रक्त प्रमुख वाहिकाओं में अधिक सुचारु रूप से प्रवाहित होता है, जिससे हृदय पर भार कम पड़ता है। वहीं बहुत ऊंचा तकिया लेने से गर्दन में रक्त संचार बाधित हो सकता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह कम हो सकता है और सिरदर्द व सुन्नता की समस्या महसूस हो सकती है, जबकि बहुत नीचा तकिया भी रक्त संचार को खराब कर सकता है, जिससे चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि यह रीढ़ की हड्डी के सही संरेखण को बिगाड़ता है और मांसपेशियों पर दबाव डालता है, जो ऑक्सीजन और रक्त के सुचारु प्रवाह को बाधित करता है।

डॉक्टरों की मानें तो सिर को हल्का ऊपर उठाकर सोने से हृदय पर कम दबाव पड़ता है, खासकर एसिड रिफ्लक्स (GERD) और कुछ हृदय संबंधी समस्याओं में यह सहायक हो सकता है। ऐसा करने से रात में रक्त संचार बेहतर और रक्तचाप स्थिर बना रहता है। हालांकि यह उच्च रक्तचाप का इलाज नहीं, बल्कि एक सहायक उपाय है।

बेहतर नींद, बेहतर रक्तचाप नींद की गुणवत्ता रक्तचाप को प्रभावित करती है। खराब नींद (जैसे स्लीप एप्निया) से ऑक्सीजन का स्तर घट-बढ़ सकता है, तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, और हृदय प्रणाली पर दबाव पड़ता है, जिससे उच्च रक्तचाप (High BP) और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नींद के दौरान ही शरीर रक्तचाप कम करके हृदय को आराम देता है। सिर और गर्दन को ऊपर उठाने से वायुमार्ग अधिक खुला रहता है, खर्राटे कम आते हैं और सांस लेना आसान हो जाता है। बता दें, कई हाई बीपी रोगी खर्राटे या हल्की सांस लेने की समस्या जैसी नींद संबंधी शिकायतें भी कर सकते हैं। ऐसे में कई बार एक ऊंचा तकिया वायु प्रवाह को बेहतर बनाकर खर्राटों और स्लीप एपनिया जैसी समस्याओं को कम कर सकता है, जिससे वायुमार्ग खुला रहता है, रात में शरीर का तनाव घटता है और अप्रत्यक्ष रूप से रक्तचाप नियंत्रण में मदद मिलती है।

तकिये की ऊंचाई और एसिड रिफ्लक्स के बीच संबंध तकिये की ऊंचाई और एसिड रिफ्लक्स के बीच सीधा संबंध होता है। सिर और ऊपरी शरीर को पेट से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त ऊंचा तकिया (लगभग 6-8 इंच) इस्तेमाल करने से गुरुत्वाकर्षण पेट के एसिड को ग्रासनली (esophagus) में वापस आने से रोकने में मदद करता है, जिससे लक्षणों में कमी आती है। बहुत कम ऊंचाई वाले तकिया या बिना तकिये के सोने से एसिड आसानी से ऊपर आ सकता है, जिससे बेचैनी और नींद में खलल पड़ता है। हर रुकावट न केवल आराम को प्रभावित करती है, बल्कि सुबह के रक्तचाप के स्तर को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में सही ऊंचाई वाला तकिया इस समस्या को कम कर सकता है।

दिल की सेहत के लिए अच्छी नींद जरूरी अगर एसिड रिफ्लक्स या सांस लेने की समस्या किसी को बार-बार जगा रही है, तो इससे सुबह के समय रक्तचाप बढ़ सकता है। सिर को ऊपर उठाना इन तकलीफों को कम करने का एक आसान तरीका हो सकता है। सिर को हृदय से थोड़ा ऊपर रखने से रक्त केंद्र में जमा नहीं होता, जिससे हृदय प्रणाली पर दबाव कम होता है। इसके विपरीत, पूरी तरह से सीधा लेटने से उन लोगों में हृदय संबंधी तनाव बढ़ सकता है जो पहले से ही उच्च रक्तचाप से जूझ रहे हैं।

रक्तचाप को कंट्रोल रखने के लिए ये टिप्स भी मददगार डॉक्टरों का कहना है कि केवल तकिये की ऊंचाई उच्च रक्तचाप को नियंत्रित नहीं कर सकती है। इसे नियमित दवाओं, दैनिक व्यायाम, भोजन में कम नमक, तनाव प्रबंधन और अच्छी नींद की आदतों के साथ अपनाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि रोजमर्रा के जीवन में किए गए छोटे-छोटे बदलाव मिलकर काम करते हुए समय के साथ वास्तविक बदलाव ला सकते हैं।