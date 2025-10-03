आपका हार्ट हेल्दी है भी या नहीं? 1 सिंपल टेस्ट से अभी पता करें! Is Your Heart Really Healthy? Take This 1 Simple Test Now shared Doctor, हेल्थ टिप्स - Hindustan
कैसे पता करें कि हार्ट हेल्दी है भी या नहीं? राज शमानी के पॉडकास्ट पर आए डॉ रविंदर ने एक ऐसा ही सिंपल टेस्ट बताया है, जिससे आप घर बैठे अभी भी पता कर सकते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं। तो चलिए जानते हैं-

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 05:59 AM
आजकल अपनी हार्ट हेल्थ को ले कर सोचना बहुत जरूरी हो गया है, भले ही उम्र कम क्यों ना हों। हार्ट संबंधी बीमारियां यहां तक कि हार्ट अटैक भी जितनी तेजी से युवाओं में बढ़ रहे हैं, साफ बताते हैं कि अब ये बस बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही। अक्सर हम अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि धीरे-धीरे हमारा दिल कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में भला कैसे पता करें कि हार्ट हेल्दी है भी या नहीं? राज शमानी के पॉडकास्ट पर आए डॉ रविंदर ने एक ऐसा ही सिंपल टेस्ट बताया है, जिससे आप घर बैठे अभी भी पता कर सकते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं। तो चलिए जानते हैं वो क्या है।

हार्ट हेल्दी है या नहीं? इस सिंपल टेस्ट से पता करें

डॉ रविंदर कहते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं, इसका पता आप बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप लगातार 45 मिनट तक सामान्य वॉक कर पा रहे हैं, तो समझिए आपके दिल की सेहत दुरुस्त है। वहीं अगर आपको इतनी देर वॉक करना भी मुश्किल लग रहा है, तो ये वाकई चिंता वाली बात है। आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है और डॉक्टर से सलाह लेने की भी।

उम्र, जेन्डर या वजन से नहीं पड़ता फर्क

डॉ कहते हैं कि आपकी उम्र भले ही कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो या वजन कितना भी हो, अगर आप 45 मिनट तक बिना रुके वॉक कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके फेफड़े और दिल सही रिदम में काम कर रहे हैं। उम्र के चलते या किसी बीमारी के चलते हो सकता है कि कोई इंसान कम दूरी तय कर पाए, लेकिन जरूरी ये है कि बिना परेशानी के आप वॉक कर पा रहे हैं। मोटे तौर पर देखें तो अगर एक घंटे में आप 4-5 किलोमीटर वॉक कर पा रहे हैं, तो ये हेल्दी है। हालांकि ये भी हर इंसान की हेल्थ कंडीशन और उम्र के हिसाब से कम-ज्यादा हो सकता है।

वॉक और हेल्दी लाइफस्टाइल का बैलेंस है जरूरी

डॉक्टर रविंदर कहते हैं कि अगर आप 45 मिनट वॉक कर पा रहे हैं, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका हार्ट हमेशा ही हेल्दी रहेगा। हेल्दी हार्ट के लिए वॉक के साथ-साथ अपना लाइफस्टाइल भी आपको वैसा ही रखना होगा। आपका खानपान, एक्टिविटी लेवल और अन्य लाइफस्टाइल संबंधी आदतें बहुत फर्क डालती हैं, तो इनका जरूर ध्यान रखें। इसके साथ ही नियमित वॉक को अपने रूटीन में शामिल करें।

