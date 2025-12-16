क्या बेकिंग सोडा से सब्जियां धोना सुरक्षित है? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

संक्षेप: सब्जियों पर मौजूद कीटनाशक और गंदगी से बचने के लिए कई लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या यह तरीका सुरक्षित और सेहतमंद है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए समझते हैं।

आज के समय में सब्जियों पर पेस्टिसाइड्स, वैक्स और गंदगी का खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से लोग उन्हें साफ करने के लिए तरह-तरह के घरेलू उपाय अपनाते हैं जिनमें बेकिंग सोडा सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, बेकिंग सोडा एक हल्का क्षारीय तत्व है जो सब्जियों की सतह पर मौजूद कुछ कीटनाशक अवशेषों को हटाने में मदद कर सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि बेकिंग सोडा सभी तरह के केमिकल्स को पूरी तरह खत्म नहीं करता। यह सिर्फ सब्जियों की ऊपरी सतह पर मौजूद गंदगी और कुछ पेस्टिसाइड्स पर असर डालता है। अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए या सब्जियों को लंबे समय तक इसमें भिगोया जाए तो उनके पोषक तत्व और स्वाद दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स संतुलित और सीमित उपयोग की सलाह देते हैं।

बेकिंग सोडा से सब्जियां धोने के फायदे सतह पर मौजूद गंदगी और वैक्स हटाने में कारगर।

कुछ हद तक पेस्टिसाइड रेजिड्यू कम हो सकते हैं।

केमिकल क्लीनर की तुलना में सस्ता और आसानी से उपलब्ध।

सही मात्रा में इस्तेमाल करने पर सुरक्षित माना जाता है। बेकिंग सोडा के नुकसान क्या हो सकते हैं? बेकिंग सोडा की ज्यादा मात्रा से सब्जियों का स्वाद बदल सकता है।

लंबे समय तक भिगोने से पोषक तत्व कम हो सकते हैं।

यह सभी कीटनाशकों को पूरी तरह नहीं हटाता। एक्सपर्ट्स के अनुसार सही तरीका 1 लीटर पानी में ½ से 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं, सब्जियों को 10–15 मिनट से ज्यादा ना भिगोएं। बाद में साफ बहते पानी से अच्छी तरह धो लें और पत्तेदार सब्जियों को हल्के हाथ से रगड़कर साफ करें।