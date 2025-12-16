Hindustan Hindi News
क्या बेकिंग सोडा से सब्जियां धोना सुरक्षित है? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

संक्षेप:

सब्जियों पर मौजूद कीटनाशक और गंदगी से बचने के लिए कई लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या यह तरीका सुरक्षित और सेहतमंद है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए समझते हैं।

Dec 16, 2025 11:32 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आज के समय में सब्जियों पर पेस्टिसाइड्स, वैक्स और गंदगी का खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से लोग उन्हें साफ करने के लिए तरह-तरह के घरेलू उपाय अपनाते हैं जिनमें बेकिंग सोडा सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, बेकिंग सोडा एक हल्का क्षारीय तत्व है जो सब्जियों की सतह पर मौजूद कुछ कीटनाशक अवशेषों को हटाने में मदद कर सकता है।

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि बेकिंग सोडा सभी तरह के केमिकल्स को पूरी तरह खत्म नहीं करता। यह सिर्फ सब्जियों की ऊपरी सतह पर मौजूद गंदगी और कुछ पेस्टिसाइड्स पर असर डालता है। अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए या सब्जियों को लंबे समय तक इसमें भिगोया जाए तो उनके पोषक तत्व और स्वाद दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स संतुलित और सीमित उपयोग की सलाह देते हैं।

बेकिंग सोडा से सब्जियां धोने के फायदे

  • सतह पर मौजूद गंदगी और वैक्स हटाने में कारगर।
  • कुछ हद तक पेस्टिसाइड रेजिड्यू कम हो सकते हैं।
  • केमिकल क्लीनर की तुलना में सस्ता और आसानी से उपलब्ध।
  • सही मात्रा में इस्तेमाल करने पर सुरक्षित माना जाता है।

बेकिंग सोडा के नुकसान क्या हो सकते हैं?

  • बेकिंग सोडा की ज्यादा मात्रा से सब्जियों का स्वाद बदल सकता है।
  • लंबे समय तक भिगोने से पोषक तत्व कम हो सकते हैं।
  • यह सभी कीटनाशकों को पूरी तरह नहीं हटाता।

एक्सपर्ट्स के अनुसार सही तरीका

1 लीटर पानी में ½ से 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं, सब्जियों को 10–15 मिनट से ज्यादा ना भिगोएं। बाद में साफ बहते पानी से अच्छी तरह धो लें और पत्तेदार सब्जियों को हल्के हाथ से रगड़कर साफ करें।

क्या सिर्फ पानी से धोना काफी है?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सादा बहता पानी भी 70–80% गंदगी और बैक्टीरिया हटाने में सक्षम होता है। सीमित मात्रा और सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह सुरक्षित है। लेकिन इसे रोजाना आदत बनाने की जरूरत नहीं। साफ पानी से अच्छी तरह धोना अब भी सबसे आसान और जरूरी तरीका है। बेकिंग सोडा को कभी-कभार अतिरिक्त सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
