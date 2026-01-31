पहले से तीसरे ट्राइमेस्टर तक कितना वॉक करना चाहिए? हेल्थ कोच की राय
प्रेग्नेंसी में वॉक करना सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि मां और बच्चे दोनों के लिए नेचुरल मेडिसिन है। हेल्थ कोच मनकीरत कौर बता रही हैं ट्राइमेस्टर के अनुसार कितना और कब वॉक करना सही है।
प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाएं अक्सर इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं कि कितना चलना सुरक्षित है और कहीं ज्यादा चलने से नुकसान तो नहीं होगा। कई लोग पूरी तरह आराम करने की सलाह देते हैं, जबकि कुछ ज्यादा एक्टिव रहने को कहते हैं। हेल्थ कोच मनकीरत कौर के अनुसार, प्रेग्नेंसी में वॉकिंग सबसे सुरक्षित और असरदार एक्सरसाइज में से एक है - बशर्ते इसे सही मात्रा और सही समय पर किया जाए।
वॉकिंग ना सिर्फ मां की सेहत को बेहतर बनाती है, बल्कि बच्चे के विकास, ब्लड सर्कुलेशन और डिलीवरी की तैयारी में भी मदद करती है। आइए जानते हैं ट्राइमेस्टर के अनुसार कितना चलना सही माना जाता है।
पहला ट्राइमेस्टर (1–3 महीने)
इस समय शरीर हार्मोनल बदलावों से गुजर रहा होता है जिससे थकान, मतली और मूड स्विंग्स आम होते हैं।
- 15–20 मिनट हल्की वॉक रोजाना
- इससे पाचन बेहतर होता है।
- मतली और ब्लोटिंग में राहत मिलती है।
- मूड बेहतर रहता है।
- शरीर एक्टिव बना रहता है।
- इस दौरान तेज चलने की बजाय आरामदायक गति से वॉक करना बेहतर होता है।
दूसरा ट्राइमेस्टर (3–6 महीने)
इसे प्रेग्नेंसी का सबसे स्टेबल फेज माना जाता है। इस समय एनर्जी लेवल बेहतर होता है।
- 30–40 मिनट की वॉक रोजाना
- इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।
- ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है।
- कमर और पीठ दर्द में राहत मिलती है।
- वजन को हेल्दी तरीके से मैनेज करने में मदद करता है।
- इस फेज में आप सुबह या शाम किसी भी समय वॉक कर सकती हैं, लेकिन आरामदायक जूते पहनना जरूरी है।
तीसरा ट्राइमेस्टर (6–9 महीने)
यह समय डिलीवरी की तैयारी का होता है। सही मात्रा में चलना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।
- 45–60 मिनट की वॉक (ब्रेक्स के साथ)
- यह शरीर को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करता है।
- पैरों और टखनों की सूजन कम करता है।
- स्टैमिना और सहनशक्ति बढ़ाता है।
- पेल्विक मसल्स को एक्टिव रखता है।
- अगर लगातार चलना मुश्किल लगे, तो इसे 2–3 हिस्सों में बांटा जा सकता है।
ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
- वॉक शुरू करने या समय बढ़ाने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें।
- चक्कर, सांस फूलना या दर्द हो तो तुरंत रुक जाएं।
- पानी साथ रखें और खुद को हाइड्रेट रखेंष
- आरामदायक कपड़े और फुटवियर पहनें।
- हेल्थ कोच मनकीरत कौर के अनुसार, सही मात्रा में वॉकिंग प्रेग्नेंसी को आसान, हेल्दी और पॉजिटिव अनुभव बना सकती है - मां और बच्चे दोनों के लिए। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।