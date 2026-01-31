Hindustan Hindi News
पहले से तीसरे ट्राइमेस्टर तक कितना वॉक करना चाहिए? हेल्थ कोच की राय

संक्षेप:

प्रेग्नेंसी में वॉक करना सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि मां और बच्चे दोनों के लिए नेचुरल मेडिसिन है। हेल्थ कोच मनकीरत कौर बता रही हैं ट्राइमेस्टर के अनुसार कितना और कब वॉक करना सही है।

Jan 31, 2026 08:04 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाएं अक्सर इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं कि कितना चलना सुरक्षित है और कहीं ज्यादा चलने से नुकसान तो नहीं होगा। कई लोग पूरी तरह आराम करने की सलाह देते हैं, जबकि कुछ ज्यादा एक्टिव रहने को कहते हैं। हेल्थ कोच मनकीरत कौर के अनुसार, प्रेग्नेंसी में वॉकिंग सबसे सुरक्षित और असरदार एक्सरसाइज में से एक है - बशर्ते इसे सही मात्रा और सही समय पर किया जाए।

वॉकिंग ना सिर्फ मां की सेहत को बेहतर बनाती है, बल्कि बच्चे के विकास, ब्लड सर्कुलेशन और डिलीवरी की तैयारी में भी मदद करती है। आइए जानते हैं ट्राइमेस्टर के अनुसार कितना चलना सही माना जाता है।

पहला ट्राइमेस्टर (1–3 महीने)

इस समय शरीर हार्मोनल बदलावों से गुजर रहा होता है जिससे थकान, मतली और मूड स्विंग्स आम होते हैं।

  • 15–20 मिनट हल्की वॉक रोजाना
  • इससे पाचन बेहतर होता है।
  • मतली और ब्लोटिंग में राहत मिलती है।
  • मूड बेहतर रहता है।
  • शरीर एक्टिव बना रहता है।
  • इस दौरान तेज चलने की बजाय आरामदायक गति से वॉक करना बेहतर होता है।

दूसरा ट्राइमेस्टर (3–6 महीने)

इसे प्रेग्नेंसी का सबसे स्टेबल फेज माना जाता है। इस समय एनर्जी लेवल बेहतर होता है।

  • 30–40 मिनट की वॉक रोजाना
  • इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।
  • ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है।
  • कमर और पीठ दर्द में राहत मिलती है।
  • वजन को हेल्दी तरीके से मैनेज करने में मदद करता है।
  • इस फेज में आप सुबह या शाम किसी भी समय वॉक कर सकती हैं, लेकिन आरामदायक जूते पहनना जरूरी है।

तीसरा ट्राइमेस्टर (6–9 महीने)

यह समय डिलीवरी की तैयारी का होता है। सही मात्रा में चलना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।

  • 45–60 मिनट की वॉक (ब्रेक्स के साथ)
  • यह शरीर को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करता है।
  • पैरों और टखनों की सूजन कम करता है।
  • स्टैमिना और सहनशक्ति बढ़ाता है।
  • पेल्विक मसल्स को एक्टिव रखता है।
  • अगर लगातार चलना मुश्किल लगे, तो इसे 2–3 हिस्सों में बांटा जा सकता है।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

  1. वॉक शुरू करने या समय बढ़ाने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें।
  2. चक्कर, सांस फूलना या दर्द हो तो तुरंत रुक जाएं।
  3. पानी साथ रखें और खुद को हाइड्रेट रखेंष
  4. आरामदायक कपड़े और फुटवियर पहनें।
  5. हेल्थ कोच मनकीरत कौर के अनुसार, सही मात्रा में वॉकिंग प्रेग्नेंसी को आसान, हेल्दी और पॉजिटिव अनुभव बना सकती है - मां और बच्चे दोनों के लिए। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
