चावल का माड़ क्यों पीते थे बुजुर्ग? क्या सच में फायदेमंद है ये ड्रिंक, हेल्थ एक्सपर्ट्स से जानें!
पहले के लोग चावल को खुले बर्तन में पकाते थे और उसका पानी या माड़ जरूर पीते थे। आज भी कई लोग इसे हेल्दी समझकर पीते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सेहत के लिए फायदेमंद है? जानते हैं इसपर हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय-
चावल का पानी या माड़ सदियों से घरों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। अक्सर लोग मनाते हैं कि चावल के पानी या स्टार्च में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो पाचन, स्किन हेल्थ और भी कई चीजों में फायदेमंद होते हैं। यही वजह है कि पहले के लोग अक्सर चावल बनाते हुए उसका गाढ़ा सफेद पानी फेंकते नहीं थे, बल्कि उसमें जरा सा नमक और काली मिर्च डालकर तसल्ली से पीते थे। इन दिनों भी सोशल मीडिया पर ऐसे पुराने हेल्थ ट्रेंड वापस रिपीट हो रहे हैं और कई लोग चावल का पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई ये पारंपरिक ड्रिंक हेल्दी है या फिर इसके फायदे बढ़ा-चढ़ाकर बताए जा रहे हैं? आइए जानते हैं इसपर हेल्थ एक्सपर्ट्स की क्या राय है।
चावल का पानी या राइस स्टार्च क्या होता है?
जब चावल को पतीले या किसी खुले बर्तन में उबाला जाता है, तब एक गाढ़ा सा पानी बचता है। इस पानी में चावल के कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और कुछ मिनरल्स आ जाते हैं। इसे ही चावल का पानी या स्टार्च कहा जाता है। चूंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो इसे यदि फर्मेंट करने के बाद कंज्यूम किया जाए, तो फायदा और भी बढ़ जाता है।
पारंपरिक रूप से चावल का पानी फायदेमंद क्यों माना जाता है?
बहुत ही पुराने टाइम से लोग चावल के पानी या माड़ को अपनी डाइट में शामिल करते आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी को कमजोरी हो, दस्त या पेट खराब होने की शिकायत हो या भूख ठीक से ना लगती हो तो चावल का माड़ पिलाना फायदेमंद होता है। जो लोग बीमारी से उबर रहे हों या तबियत खराब होने पर कुछ हल्का और आसानी से पचने वाला खाना हो, तो चावल का पानी अच्छा विकल्प हो सकता है। यही नहीं, इसे स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। खासकर कोरियन स्किन केयर रूटीन में आज भी राइस स्टार्च एक बहुत जरूरी हिस्सा है।
क्या वाकई चावल का पानी पीना फायदेमंद है?
हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो चावल का पानी कोई सुपरफूड नहीं है, लेकिन हां, अगर सीमित मात्रा में पीया जाए तो इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। खासकर पेट खराब होने पर या डायरिया से रिकवरी के दौरान, इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है। गर्मियों में शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए भी ये अच्छी ड्रिंक है। इसके अलावा ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है, जिससे कमजोरी में काफी राहत मिलती है।
हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है चावल का पानी
डॉक्टर्स की मानें तो चावल का पानी हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है। खासकर जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा पीने पर कुछ लोगों में पेट फूलना या पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चावल के पानी को आप पोषण से भरपूर भोजन का विकल्प नहीं मान सकते हैं। ये कभी-कभी थोड़ी मात्रा में लिया जा सकता है।
कितना और कैसे पीना है सही?
डॉक्टर्स के मुताबिक चावल के पानी को रोज-रोज पीना सही नहीं है। कभी-कभार और कम मात्रा में इसका सेवन करना बेहतर माना जाता है। अगर आप इसे फर्मेंट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिनों तक स्टोर ना करें। वरना इसके हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं। साथ ही इसमें जरूरत से ज्यादा नमक और चीनी एड करने से बचें। कोई भी बीमारी है तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसे अपनी डाइट में शामिल ना करें।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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