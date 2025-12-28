क्या फ्रिज में लंबे समय तक रखे आटा-चावल को खाने से हो रहा कैंसर? ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया सच

संक्षेप: कैंसर को लेकर आजकल लोग काफी डरे हुए हैं और हर चीज को कैंसर का कारण मान रहे हैं। इसमें से एक कारण है फ्रिज में रखा हुआ खाना खाने से। कैंसर सर्जन जयेश शर्मा का कहना है कि लोगों को लगता है कि फ्रिज में रखा आटा-चावल खाने से कैंसर हो जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं।

आजकल सोशल मीडिया पर मौजूद हर डॉक्टर और वीडियो को लोग सच मान लेते हैं और हर खाने की चीज को फायदेमंद या फिर नुकसानदायक समझ बैठे हैं। जिन चीजों से कैंसर, हार्ट अटैक नहीं हो होता है, उनसे भी दूर भागने लगे हैं। जो चीजें वाकई में नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें खाना शुरू कर चुके हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश शर्मा का कहना है कि सोशल मीडिया की मानें तो हर चीज से हमें कैंसर हो रहा है। ऐसे में लोग काफी डर चुके हैं और अब फ्रिज में रखा आटा और चावल खाना भी बंद कर चुके हैं। कई लोगों को ऐसा मानना है कि फ्रिज में लंबे समय तक रखा गूंथा हुआ आटा या पका हुआ चावल खाने से कैंसर हो रहा है। इस बात पर डॉक्टर ने अपनी राय दी है और बताया है कि क्या वाकई फ्रिज में रखा खाना नहीं खाना चाहिए।

क्या कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट रायपुर के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश शर्मा का कहना है कि आप सब्जियों को काटकर, गेहूं का आटा, चावल को पकाकर रखते हैं। इसमें जिंदा सिर्फ उसके बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया ही हमें फायदा-नुकसान पहुंचाते हैं। ये बैक्टीरिया 5 से 50 डिग्री पर एक्टिव हो जाते हैं। ज्यादातर फ्रिज का तापमान 4 डिग्री होता है, ऐसे में ये बैक्टीरिया एक्टिव नहीं होते हैं। फ्रिज में अगर आप दो-चार दिनों तक खाना स्टोर करके भी खाते हैं, तो भी ये खराब नहीं होता और इसे खाने से कैंसर नहीं होता। बल्कि बाहर का खाना खाने से अच्छा है कि आप घर का खाना दो दिन तक स्टोर करके खाएं।

काला हो गया आटा लोगों को लगता है कि आटा फ्रिज में लंबे समय तक रख दिया और फिर निकालने पर उसके ऊपर काली परत जम गई, तो ये सड़ गया या फिर खाने लायक नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि फ्रिज में आटा खराब नहीं होता और न ही उसके बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं। आटे पर दिख रही काली परत फर्मेंटेशन रुकने की वजह से होती है, जैसे सेब काटकर रखो तो भूरा हो जाता है।

दही फ्रिज में क्यों रखते हैं डॉक्टर ने आगे कहा कि ज्यादातर घरों में दही जमाया जाता है, ये खट्टा न हो इसलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने से दही में मौजूद बैक्टीरिया एक्टिव नहीं होते और ये खट्टा नहीं होता। वैसे ही बाकि खाने जैसे आटा-चावल के साथ होता है। आप अगर गूंथा हुआ आटा या पका चावल फ्रिज में रखते हैं, तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होता। बस चावल थोड़ा कड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस स्टार्च होता है।

प्लास्टिक की बोतल प्लास्टिक की बोतल में पानी भरकर रखो और उसे पीने से कैंसर होता है? जब प्लास्टिक की बोतल को 300 डिग्री पर गर्म करें, तब इसके डायोक्साइड (Dioxide) निकलकर पानी में मिलते हैं। फ्रिज में रखी बोतल वाला पानी पीने से कैंसर नहीं होता है।