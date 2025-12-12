Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीIs Ozempic Safe for Weight Loss? Dermatologists Raise Concerns About Ozempic Face
क्या है 'Ozempic Face'? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया वायरल वेट लॉस दवा के पीछे छिपा साइड इफेक्ट!

संक्षेप:

Ozempic Side Effects: तमाम साइड इफेक्ट्स के अलावा ओजेम्पिक का एक और साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसे 'ओजेम्पिक फेस' कहते हैं। ये टर्म इन दिनों खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, आइए जानते हैं ये क्या है।

Dec 12, 2025 02:46 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
इन दिनों डायबिटीज की दवा ओजेम्पिक काफी ट्रेंड कर रही है। हाल ही में डेनमार्क की दवा निर्माता कम्पनी 'नोवो नॉर्डिक' ने ओजेम्पिक भारत में लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती साप्ताहिक डोज की कीमत कुल 2,200 रुपए तय की गई है। ओजेम्पिक भले ही डायबिटीज की दवा हो, लेकिन ये अपने वेट लॉस रिजल्ट के लिए काफी पॉपुलर है। कहा जाता है कि कई सिलेब्रिटीज ने भी इसी की मदद से अपना फटाफट वेट लॉस किया है। खैर, असली समस्या तब आती है, जब लोग बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल करते हैं। तमाम साइड इफेक्ट्स के अलावा ओजेम्पिक का एक और साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसे 'ओजेम्पिक फेस' कहते हैं। ये टर्म इन दिनों खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, आइए जानते हैं ये क्या है।

क्या है ओजेम्पिक फेस?

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ प्रियंका एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताती हैं कि ओजेम्पिक के बढ़ते इस्तेमाल के चलते 'ओजेम्पिक फेस' के काफी सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ओजेम्पिक लेने की वजह से काफी फास्ट वेट लॉस होता है, जिस वजह से फेशियल फैट और वॉल्यूम भी काफी घट जाता है। ऐसे में अचानक फेस काफी डल, पिचका हुआ, एजेड और लटका हुआ सा लगने लगता है।

ओजेम्पिक फेस में आंखों के नीचे गहरे गढ्ढे देखने को मिलते हैं। झुर्रियां भी काफी बढ़ जाती हैं और गाल अंदर की तरह पिचक जाते हैं। इससे चेहरा अचानक काफी उम्र से काफी मैच्योर दिखना शुरू हो जाता है। सबसे गंभीर बात है कि ये दोबारा ठीक करना काफी मुश्किल है, क्योंकि फेशियल फैट पैड्स पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाते हैं, भले ही आप दोबारा वेट गेन क्यों ना कर लें।

तो क्या वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक लेना सही है?

डॉ प्रियंका कहती हैं कि वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक लेना तभी सही है, जब आप किसी मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहे हों। यहां भी इसे डॉक्टर की देखरेख में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सिर्फ मेहनत से बचने या जल्दी बाजी में वेट लॉस करने के लिए ओजेम्पिक ले रहे हैं, तो ध्यान रखें इसके काफी गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।

