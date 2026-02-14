Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

क्या थायराइड लेवल कम होना भी बन सकता है समस्या? शरीर में किन बदलावों से पहचानें

Feb 14, 2026 07:36 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

थायराइड हार्मोन बनाकर शरीर के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और हार्ट रेट को नियंत्रित करती है। बढ़े हुए थायराइड लेवल को खतरनाक माना जाता है, लेकिन क्या इसका लेवल कम होना भी समस्या बन सकता है? इस आर्टिकल में जानिए।

क्या थायराइड लेवल कम होना भी बन सकता है समस्या? शरीर में किन बदलावों से पहचानें

थायराइड का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर अक्सर दवाई लिखते हैं जिसे सुबह खाली पेट खाया जाता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि नियमित रूप से ये दवा लेने पर लक्षणों में सुधार हो सकता है। आपने अक्सर बढ़े हुए थायराइड से होने वाली समस्याओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या थायराइड लेवल कम होना समस्या हो सकता है? इसका जवाब है हां, थायराइड का लेवल कम होना भी एक समस्या है, हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कितना कम है और इसका इलाज किया जा रहा है या नहीं। थायराइड लेवल कम होना मतलब यह है कि ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं।

ये भी पढ़ें:प्रोटीन की कमी से हो सकता है डायबिटीज-थायराइड, डॉक्टर से जानें

शरीर में किन बदलावों से पहचानें लो लेवल

वजन बढ़ना- अगर किसी व्यक्ति का थायराइड लेवल कम है तो खाना कम खाने के बावजूद वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है।

थकान और कमजोरी- थोड़ा बहुत काम करने के बाद थकान महसूस होना या फिर हर समय सुस्ती महसूस होना भी लो थायराइड लेवल के कारण हो सकता है।

ठंड लगना- दूसरों के मुकाबले अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो ये भी लो थायराइड लेवल के कारण हो सकता है।

ड्राई स्किन और हेयर फॉल- इस समस्या की वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो सकती है और बाल भी झड़ने लगते हैं।

Natural Tips to Improve Thyroid Health

कब्ज- मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से पाचन भी धीमा हो जाता है और पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता।

पीरियड साइकिल बिगड़ना- महिलाओं में पीरियड्स का ज्यादा आना या फिर पीरियड साइकिल बिगड़ना।

फोकस न कर पाना- याददाश्त कम होना या किसी चीज पर फोकल न कर पाना लो थायरायड लेवल के लक्षण में से एक है।

ड्रिप्रेशन- बिना किसी वजह के उदास महसूस करना या फिर मूड स्विंग हो रहा है तो एक बार आप डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें:डॉक्टर ने बताया आखिर क्यों बढ़ रही थायराइड की समस्या

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी चिकित्सीय स्थिति के बारे में किसी भी सवाल के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Health Tips Thyroid Healthy Body

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;