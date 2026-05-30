नई मांओं के लिए जरूरी! डिलीवरी के बाद ब्रा पहननी चाहिए या नहीं? गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया
डिलीवरी के बाद शरीर में कई बदलाव आते हैं, ऐसे में कई महिलाओं के मन में यह सवाल होता है कि इस समय ब्रा पहनना सही है या नहीं। जानिए इस बारे में गायनेकोलॉजिस्ट वैदेही मराठे क्या सलाह देती हैं।
डिलीवरी के बाद महिला का शरीर धीरे-धीरे पहले जैसी स्थिति में लौटने की कोशिश करता है। इस दौरान स्तनों में भी कई बदलाव आते हैं, खासकर जब बच्चा मां का दूध पी रहा हो। कई नई मांओं को स्तनों में भारीपन, खिंचाव या पीठ में दर्द जैसी परेशानी महसूस होती है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या डिलीवरी के बाद ब्रा पहनना सुरक्षित है या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि इस समय ब्रा नहीं पहननी चाहिए, जबकि कुछ इसे जरूरी बताते हैं।
क्या डिलीवरी के बाद ब्रा पहनना सुरक्षित है?
गायनेकोलॉजिस्ट वैदेही मराठे के अनुसार, सही आकार और आरामदायक कपड़े से बनी ब्रा पहनना कई महिलाओं के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, इसका चुनाव सोच-समझकर करना जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य स्तनों को आराम और सहारा देना होता है, ना कि उन्हें कसकर बांधना।
डिलीवरी के बाद ब्रा पहनने के फायदे
- स्तनों के भारीपन से राहत: डिलीवरी के बाद कई महिलाओं को स्तनों में भारीपन महसूस होता है। सही सहारा देने वाली ब्रा इस परेशानी को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकती है।
- पीठ और कंधों पर दबाव कम: स्तनों का वजन बढ़ने पर पीठ और कंधों में दर्द महसूस हो सकता है। सही ब्रा शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।
- बच्चे को दूध पिलाने में आसानी: स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए खास तरह की ब्रा का इस्तेमाल करना सही रहता है। इससे बच्चे को दूध पिलाना आसान हो सकता है।
ब्रा चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- मुलायम कपड़े वाली ब्रा चुनें: ऐसी ब्रा चुनना बेहतर है जो त्वचा को आराम दे और जलन पैदा ना करे। सूती कपड़ा एक अच्छा विकल्प है।
- बहुत टाइट ब्रा से बचें: बहुत ज्यादा कसी हुई ब्रा पहनने से असहजता हो सकती है। इससे दूध बनने की प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है।
- सही आकार चुनें: डिलीवरी के बाद स्तनों का आकार कई बार बदल सकता है। इसलिए जरूरत पड़ने पर दोबारा नाप लेकर सही आकार चुनना बेहतर होता है।
क्या रात में ब्रा पहनकर सोना चाहिए?
यह पूरी तरह आराम पर निर्भर करता है। अगर ब्रा पहनकर सोने में आराम महसूस होता है तो पहन सकते हैं। अगर असहजता हो तो इसकी जरूरत नहीं होती।
कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए?
अगर स्तनों में तेज दर्द, लालपन, गांठ, सूजन या ज्यादा कसाव महसूस हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
किन गलतियों से बचना चाहिए?
- बहुत टाइट ब्रा पहनना
- कठोर या चुभने वाले कपड़े चुनना
- गलत आकार की ब्रा पहनना
- दर्द या सूजन को नजरअंदाज करना
नोट: डिलीवरी के बाद ब्रा पहनना आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, बशर्ते उसका आकार सही हो और वह आरामदायक हो। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है आराम, सही सहारा और शरीर की अच्छी देखभाल। सही चुनाव नई मां को ज्यादा सहज महसूस कराने में मदद कर सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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