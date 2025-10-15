Hindustan Hindi News
Is it safe to take Vitamin C supplement daily nutritionist explained

क्या रोजाना विटामिन C की गोलियां लेना सेफ है? न्यूट्रीशनिस्ट से जानें सच!

संक्षेप: विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो स्किन, बालों और इम्यूनिटी का ध्यान रखता है। आजकल लोग बाजार से इसकी गोलियां लेकर खाने लगते हैं। लेकिन क्या रोज-रोज विटामिन सी की गोलियां लेना सेफ है? आइए जानते हैं-

Wed, 15 Oct 2025 05:43 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
क्या रोजाना विटामिन C की गोलियां लेना सेफ है? न्यूट्रीशनिस्ट से जानें सच!

शरीर को सही मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और सभी पोषक तत्व मिलते रहें, तो बीमारियां खुद दूर रहती हैं। लेकिन आजकल डाइट में ये सभी चीजें शामिल हों, ये बहुत रेयर होता है। इसी वजह से सप्लीमेंट्स लेना बहुत कॉमन हो गया है। विटामिन सी सबसे पॉपुलर सप्लीमेंट्स में से एक है। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो स्किन, बालों और इम्यूनिटी का ध्यान रखता है। यही वजह है कि आजकल लोग बाजार से विटामिन सी की गोलियां लेकर खाने लगते हैं। बाकी सप्लीमेंट्स की तुलना में ये काफी किफायती होती हैं, इसलिए भी ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन क्या रोज-रोज विटामिन सी की गोलियां लेना सेफ है? आइए जानते हैं न्यूट्रीशनिस्ट (न्यूट्रीकॉप) का इसपर क्या कहना है।

क्या रोज चाहिए होता है विटामिन सी?

सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या हमारे शरीर को रोजाना ही विटामिन सी की जरूरत होती है? न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड वॉटर सॉल्यूबल होता है। यानी ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, बल्कि इसका एक्स्ट्रा अमाउंट यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। ऐसे में विटामिन सी की जरूरत हमें रोज होती है।

क्या डेली सप्लीमेंट्स लेना सेफ है?

आजकल मार्केट में बहुत ही कम दामों में विटामिन सी की गोलियां मिलती हैं, जिन्हें कई लोग डेली बेसिस पर लेते हैं। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि सप्लीमेंट्स तभी लेने चाहिए, जब डॉक्टर ने सुझाव दिया हो। दरअसल विटामिन सी कई चीजों में मौजूद होता है, इसलिए इसकी कमी होना बहुत रेयर होता है। डेली डाइट में आसानी से विटामिन सी की डेली डोज पूरी की जा सकती है। ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स लेना सही नहीं है।

डेली कितना विटामिन सी चाहिए होता है?

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि एक वयस्क महिला को दिन में कम से कम 75 mg विटामिन सी लेना जरूरी होता है, तो वहीं एक वयस्क पुरुष के लिए ये डोज 90 mg है। डेली डाइट अगर ठीक है, तो इसे पूरा करना बहुत आसान होता है। बहुत से फल और सब्जियां जैसे आमला, संतरा, कीवी, शिमला मिर्च आदि में ये भरपूर मात्रा में होता है। हालांकि अगर आप डेली डाइट से इसकी कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो सप्लीमेंट लेना सही रहेगा।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
