क्या रोज-रोज ईसबगोल लेना सुरक्षित है? जानें हेल्थ एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं

पाचन से जुड़ी समस्याओं खासकर कब्ज से राहत दिलाने में ईसबगोल काफी असरदार माना जाता है। कई लोग रोजाना इसका सेवन करते हैं। सवाल है कि क्या डेली-डेली ईसबगोल लेना सेफ है? चलिए जानते हैं

हमारा लाइफस्टाइल जैसे-जैसे बदल रहा है, पेट की समस्याएं काफी कॉमन होती जा रही हैं। उदहारण के लिए पेट फूलना, गैस बनना, कब्ज की शिकायत, खाना ठीक से ना पचना आदि। इन सभी समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, ईसबगोल की भूसी का। ये प्लांटागो ओवाटा नामक पौधे के सूखे बीजों की भूसी से मिलने वाला एक फाइबर है। इसे पानी या छाछ में मिलाकर पीया जाता है, जो जेल जैसी फॉर्म ले लेता है। पाचन से जुड़ी समस्याओं खासकर कब्ज से राहत दिलाने में ये काफी असरदार माना जाता है। कई लोग रोजाना इसका सेवन करते हैं। सवाल है कि क्या डेली-डेली ईसबगोल लेना सेफ है? चलिए जानते हैं हेल्थ एक्सपर्ट का इसपर क्या कहना है।

क्या रोज ईसबगोल लेना सही है? हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो कभी-कभार कब्ज की शिकायत रहने पर ईसबगोल लिया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के इसपर निर्भर रहना सही नहीं है। किसी बाहरी चीज पर लंबे समय तक निर्भर रहने से, आपका नेचुरल डाइजेशन और बॉवेल मूवमेंट कमजोर होता है। वहीं फाइबर की मात्रा यदि ज्यादा हो जाए, तो जरूरी पोषक तत्वों का अवशोषण भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा ईसबगोल लेते हुए यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। कई मामलों में तो कब्ज की शिकायत और ज्यादा बढ़ सकती है।

लंबे समय तक कब ले सकते हैं ईसबगोल? डॉक्टर्स की मानें तो ईसबगोल लंबे समय तक तभी लेना चाहिए, जब आपको गंभीर कब्ज की शिकायत हो। इसमें भी डॉक्टर की सलाह लेना काफी जरूरी है, क्योंकि कई बार इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पर आपको सही डोज और कितने दिन तक लेना है, सभी चीजें पता होने के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए।