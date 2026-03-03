पीरियड्स में होली खेलना सही या गलत? गाइनेकोलॉजिस्ट ने बताए सुरक्षित तरीके और सावधानियां!
Holi 2026 Special: होली वाले दिन पीरियड्स हों तो कौन से प्रोडक्ट्स यूज करें और किन बातों का ध्यान रखें, ताकि होली को बढ़िया से एंजॉय कर पाएं। गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ मिताली ने इससे जुड़ी कुछ जरूरी टिप्स साझा की हैं, जो आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए।
होली का त्योहार खूब मौज-मस्ती और रंगों से भरा होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इसी दौरान आपके पीरियड्स भी चल रहे हों। होली खेलते हुए ढेर सारे रंगों और पानी का इस्तेमाल होता है, जिससे हाइजीन इश्यू हो सकता है। ऐसे में सैनिटरी पैड यूज करना भी सेफ नहीं होता है क्योंकि अगर आप खूब मस्तीभरी होली खेलती हैं, तो रंगों भरा पानी एब्जॉर्ब करने का खतरा रहता है। इससे वैजाइनल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ सकता है। अब सवाल है कि होली वाले दिन पीरियड्स हों तो कौन से प्रोडक्ट्स यूज करें और किन बातों का ध्यान रखें, ताकि होली को बढ़िया से एंजॉय कर पाएं। गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ मिताली ने इससे जुड़ी कुछ जरूरी टिप्स साझा की हैं, जो आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। आइए जानते हैं-
क्या पीरियड्स में होली खेलना सेफ है?
होली के आसपास पीरियड्स हो जाएं तो सबसे पहला सवाल यही रहता है कि क्या ऐसे में होली खेलना सेफ है। डॉ मिताली कहती हैं कि इसका जवाब आपको आपकी बॉडी बेहतर दे सकती है। अगर आप अच्छा महसूस कर रही हैं, तो जरूर होली खेलें। पीरियड्स कोई अशुद्ध चीज नहीं हैं और ना ही होली खेलने से कोई रिस्क होता है। आप फुल तरीके से होली एंजॉय कर सकती हैं, बस कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि हाइजीन भी मेंटेन रहे और हेल्थ को कोई भी रिस्क ना हो।
होली खेलते हुए कौन से पीरियड प्रोडक्ट यूज करें
पीरियड्स में हाइजीन भी बनी रहे और कोई इश्यू ना हो, इसके लिए सही पीरियड प्रोडक्ट चूज करना जरूरी है। गाइनेकोलॉजिस्ट कहती हैं कि अगर आप बाहर देर तक खूब मस्तीभरी होली खेलने वाली हैं, जिसमें पानी का काफी इस्तेमाल होगा तो कपड़े के पैड, रीयूजेबल पीरियड अंडरवियर या नॉर्मल सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने से बचें। इनकी जगह टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करना एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं अगर आप थोड़ा बहुत ही भीगने वाली हैं, तो इनके अलावा पैड भी यूज कर सकती हैं।
वैजाइना में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा सकते हैं सिंथेटिक कलर
डॉ मिताली कहती हैं कि सही पीरियड प्रोडक्ट चुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि होली पर इस्तेमाल किए जाने वाले सिंथेटिक कलर वैजाइनल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा सकते हैं। इनमें लेड ऑक्साइड, मर्करी सल्फाइड, कॉपर सल्फेट और इंडस्ट्रियल डाई भर-भर के मौजूद होते हैं। पीरियड्स के दौरान वेजाइना के PH लेवल में बदलाव आता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का रिस्क पहले से ही ज्यादा रहता है। वहीं सिंथेटिक कलर की वजह से ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
पीरियड्स में होली खेलते हुए इन बातों का भी ध्यान रखें
सही पीरियड प्रोडक्ट चुनने के अलावा कुछ छोटी-छोटी बातें और भी ध्यान रखें। सबसे पहले तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। कोशिश करें कि सिंथेटिक रंगों की जगह नेचुरल ऑर्गेनिक रंगों का चुनाव किया जाए। वहीं आप पैड, टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप; जो भी पीरियड प्रोडक्ट यूज कर रहीं हैं उसे समय पर बदलना ना भूलें।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
