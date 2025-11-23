Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थIs it safe to have sex during period Doctor explains do's and don'ts
क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स कर सकते हैं? डॉक्टर ने बताया सेफ है या नहीं

क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स कर सकते हैं? डॉक्टर ने बताया सेफ है या नहीं

संक्षेप:

पीरियड्स के दौरान कई लोग सेक्स एन्जॉय करते हैं लेकिन ये जोखिम भरा भी हो सकता है। डॉक्टर ने बताए पीरियड्स के दौरान सेक्स करने के फायदे और नुकसान क्या हैं। 

Sun, 23 Nov 2025 09:23 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से ज्यादातर कपल्स बचते हैं और खासतौर पर महिलाएं। इस दौरान होने वाले क्रैंप्स, मूड स्विंग्स, कमर, पीठ, पैर में दर्द, ब्लीडिंग से महिलाएं परेशानी रहती हैं और ऐसे में उन्हें संबंध बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं, जो पीरियड्स में भी सेक्स करना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से कुछ फायदे, तो कुछ नुकसान भी हैं। इनके बारे में भी हर किसी को पता होना चाहिए, वरना आप खतरे में पड़ सकते हैं। नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रौनक खंडेलवाल ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सेफ है या नहीं

डॉक्टर के मुताबिक, पीरियड्स के दौरान सेक्स करना बिल्कुल सेफ माना जाता है। कई रिसर्च भी ये साबित कर चुकी है लेकिन इस दौरान सेक्स करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर महिला को हैवी ब्लीडिंग हो रही है या इंटरकोर्स के दौरान दर्द हो रहा है। तो सेक्स नहीं करना चाहिए, इससे महिला को परेशानी हो सकती है और तबियत खराब हो सकती है।

फायदे क्या है

-पीरियड्स के दौरान अगर महिला को ज्यादा दर्द होता है, तो ऐसे में सेक्स करने से क्रैंप्स में राहत मिलती है। पीरियड्स में सेक्स करने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो दर्द से राहत दिलाता है।

- जिन महिलाओं को रेग्युलर पीरियड्स नहीं होते हैं, उन्हें वजाइनल ड्राईनेस रहती है। ऐसे में पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से वजाइनर लुब्रिकेशन बढ़ता है। इससे पीरियड्स भी नियमित होते हैं और ड्राईनेस खत्म होती है।

- डॉक्टर के अनुसार, पीरियड्स में सेक्स करने से महिलाओं को मूड अच्छा होता है और उनकी ओवर ऑल हेल्थ पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस दौरान कुछ महिलाओं की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है।

नुकसान भी हैं

-पीरियड्स के दौरान सेक्स करना अच्छा है लेकिन अगर आप इसे सेफ तरीके से करे तो, वरना ये आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। इस दौरान एसटीआई का रिस्क बढ़ जाता है।

-पीरियड्स के दौरान महिलाओं के वजाइना का पीएच लेवल बदल जाता है, जिससे इंफेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। दोनों में से किसी को भी एसटीआई है, तो ये काफी अनसेफ हो सकता है।

-अगर आप सुरक्षित सेक्स नहीं करते हैं, तो एसटीआई के साथ एचआईवी का खतरा भी हो सकता है। पीरियड्स के ब्लड में एचआईवी वायरस हो सकता है।

क्या करें- डॉक्टर के अनुसार, पीरियड्स के दौरान सेफ सेक्स करें। इसके लिए कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनसेफ सेक्स से इंफेक्शन के अलावा प्रेग्नेंसी का खतरा भी रहता है।

ये भी पढ़ें:74 की उम्र में फिट रहने के लिए इस डाइट को फॉलो करती हैं जीनत अमान
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।