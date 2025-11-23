क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स कर सकते हैं? डॉक्टर ने बताया सेफ है या नहीं

संक्षेप: पीरियड्स के दौरान कई लोग सेक्स एन्जॉय करते हैं लेकिन ये जोखिम भरा भी हो सकता है। डॉक्टर ने बताए पीरियड्स के दौरान सेक्स करने के फायदे और नुकसान क्या हैं।

पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से ज्यादातर कपल्स बचते हैं और खासतौर पर महिलाएं। इस दौरान होने वाले क्रैंप्स, मूड स्विंग्स, कमर, पीठ, पैर में दर्द, ब्लीडिंग से महिलाएं परेशानी रहती हैं और ऐसे में उन्हें संबंध बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं, जो पीरियड्स में भी सेक्स करना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से कुछ फायदे, तो कुछ नुकसान भी हैं। इनके बारे में भी हर किसी को पता होना चाहिए, वरना आप खतरे में पड़ सकते हैं। नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रौनक खंडेलवाल ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है।

सेफ है या नहीं डॉक्टर के मुताबिक, पीरियड्स के दौरान सेक्स करना बिल्कुल सेफ माना जाता है। कई रिसर्च भी ये साबित कर चुकी है लेकिन इस दौरान सेक्स करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर महिला को हैवी ब्लीडिंग हो रही है या इंटरकोर्स के दौरान दर्द हो रहा है। तो सेक्स नहीं करना चाहिए, इससे महिला को परेशानी हो सकती है और तबियत खराब हो सकती है।

फायदे क्या है -पीरियड्स के दौरान अगर महिला को ज्यादा दर्द होता है, तो ऐसे में सेक्स करने से क्रैंप्स में राहत मिलती है। पीरियड्स में सेक्स करने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो दर्द से राहत दिलाता है।

- जिन महिलाओं को रेग्युलर पीरियड्स नहीं होते हैं, उन्हें वजाइनल ड्राईनेस रहती है। ऐसे में पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से वजाइनर लुब्रिकेशन बढ़ता है। इससे पीरियड्स भी नियमित होते हैं और ड्राईनेस खत्म होती है।

- डॉक्टर के अनुसार, पीरियड्स में सेक्स करने से महिलाओं को मूड अच्छा होता है और उनकी ओवर ऑल हेल्थ पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस दौरान कुछ महिलाओं की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है।

नुकसान भी हैं -पीरियड्स के दौरान सेक्स करना अच्छा है लेकिन अगर आप इसे सेफ तरीके से करे तो, वरना ये आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। इस दौरान एसटीआई का रिस्क बढ़ जाता है।

-पीरियड्स के दौरान महिलाओं के वजाइना का पीएच लेवल बदल जाता है, जिससे इंफेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। दोनों में से किसी को भी एसटीआई है, तो ये काफी अनसेफ हो सकता है।

-अगर आप सुरक्षित सेक्स नहीं करते हैं, तो एसटीआई के साथ एचआईवी का खतरा भी हो सकता है। पीरियड्स के ब्लड में एचआईवी वायरस हो सकता है।