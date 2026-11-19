सर्दियों में दही खाना सही है या नहीं? डायटिशियन से जानें क्या कहता है आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस
दही खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन सर्दियों में लोग इसे खाने से परहेज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दही ठंडी होती है, इसलिए इसे खाने पर सर्दी-जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है। सच्चाई क्या है, आइए हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं।
दही सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है, ये हर कोई जानता है। लेकिन जैसे ही सर्दियां आनी शुरू हो जाती हैं, लोग दही खाना कम कर देते हैं। घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि दही की तासीर ठंडी होती है, इसलिए सर्दियों में इसे खाने से खांसी-जुकाम और गला खराब होने की समस्या हो सकती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग सर्दियों में दही का सेवन पूरी तरह अवॉइड करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई प्रोटीन, कैल्शियम और गुड बैक्टीरिया से भरपूर दही सर्दियों में नुकसान करती है या ये सिर्फ कही-सुनी बात है? इसपर मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद का भला क्या कहना है? जाने-माने डायटिशियन भावेश गुप्ता ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसी कन्फ्यूजन को दूर किया है। आइए जानते हैं उनके मुताबिक सर्दियों में दही खाना कितना सही है।
सर्दियों में दही खानी चाहिए या नहीं? आयुर्वेद से जानें
सर्दियों में आमतौर पर लोग दही खाने से परहेज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दही ठंडी होती है, इसलिए खांसी-जुकाम की समस्या हो सकती है। डायटिशियन की मानें तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आयुर्वेद की जितनी भी संहिताएं हैं उनमें दही को उष्ण प्रकृति का बताया जाता है, यानी दही गर्म तासीर की होती है। ऐसे में अगर सर्दियों के मौसम में दही का सेवन किया जाए तो और भी फायदेमंद हो सकता है।
इसपर मॉडर्न साइंस का क्या कहना है?
डायटिशियन बताते हैं कि मॉडर्न साइंस के मुताबिक भी सर्दियों में दही खाना काफी फायदेमंद होता है। दही एक फर्मेंटेड फूड है, जो इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में मदद करती है। इसके अलावा दही में प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं, जो गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखने का काम करते हैं, जिससे आपका पाचन भी इंप्रूव होता है। साथ ही दही में मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन बी 12 आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
सर्दियों में दही खाने का सही तरीका जानें
- सर्दियों में फ्रिज से तुरंत निकालकर ठंडी दही खाने से बचना चाहिए। इसे कुछ देर के लिए रूम टेंपरेचर पर रखने के बाद खाएं, ताकि किसी तरह का डिस्कंफर्ट ना हो।
- आयुर्वेद के मुताबिक दही को रात में खाने से बचना चाहिए। रात में दही को पचाना मुश्किल हो सकता है।
- लंबे समय तक बाहर रखी दही खाने से बचें। हमेशा ताजी दही का सेवन करें।
- जरूरत से ज्यादा दही ना खाएं।
दही खाने से सेहत को क्या फायदे मिलते हैं?
दही सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं, उनके लिए दही एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। ये फर्मेंटेड होने के कारण गुड गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करती है। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत रखने, इम्यूनिटी को बेहतर बनाने, स्किन, बाल और ओवरऑल हेल्थ के लिए दही काफी फायदेमंद है। वेट लॉस जर्नी में भी ये एक अच्छा प्रोटीन रिच फूड ऑप्शन हो सकती है।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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