क्या नहाने के तुरंत बाद AC में बैठना सेहत के लिए सुरक्षित होता है? जानें क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट

गर्मियों में ठंडे पानी से नहाना और फिर एसी वाले कमरे में बैठ जाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। लेकिन कई बार ऐसा करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि क्या नहाने के फौरन बाद AC में बैठना सुरक्षित होता है?

गर्मियों के मौसम में शायद ही कोई ऐसा होगा जो बिना नहाए रह सकता हो। तो वहीं कुछ लोगों को गर्मी इतनी ज्यादा लगती है कि उन्हें नहाने के फौरन बाद AC की हवा चाहिए होती है। लोग नहाने जाने से पहले ही कमरे में एसी ऑन कर देते हैं, जिससे कमरा बिल्कुल ठंडा हो जाए। ऐसे में नहाने के बाद चिल्ड कमरा मिलेगा और शरीर को गर्मी नहीं लगेगी लेकिन क्या ये आपकी सेहत के लिए सुरक्षित होता है। कई बार नहाने के दौरान शरीर का तापमान ऊपर-नीचे होता है और ऐसे में AC में बैठना इसे और बिगाड़ सकता है। इस बारे में हमने नोएडा सेक्टर 77 की फिजिशियन डॉक्टर स्वाति चौहान से बात की। उन्होंने बताया कि नहाने के बाद एसी में बैठना सभी के लिए सेफ नहीं है और इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं।

नहाने के दौरान बदलता है शरीर का तापमान डॉक्टर के मुताबिक, गर्मियों में अक्सर शरीर का तापमान गर्म रहता है और ठंडे पानी से नहाने पर ये अचानक से कम हो जाता है। मतलब शरीर एकदम से ठंडा हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा ठंडे या गर्म पानी से नहाने के लिए मना किया जाता है, जिससे आपके बॉडी टेंपरेचर पर ज्यादा फर्क न पड़े।

AC में बैठने से क्या होता है अगर आप नहाने के फौरन बाद एसी से चिल्ड कमरे में आ जाते हैं या फिर एयर कंडीशनर में ही बैठ जाते हैं, तो इससे आपके शरीर के तापमान पर सीधा असर होता है। साथ ही कुछ और भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। डॉक्टर ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि सभी के साथ ये परेशानियां हों लेकिन कुछ लोगों का शरीर एकदम से ठंड को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता और उन्हें कुछ दिक्कतें होती हैं।

आंखों में सूखापन नहाने के तुरंत बाद एसी में बैठने से आंखां में ड्राइनेस की समस्या हो सकती है। ड्राईनेस के कारण आंखों में लालिमा, खुजली या कभी-कभी दर्द हो सकता है। जिन लोगों को एक्जिमा और रोजेशिया की शिकायत होती है, उनकी ये समस्या ट्रिगर हो सकती है।

सांस लेने में परेशानी अगर आपको जल्दी सर्दी-खांसी हो जाती है, तो नहाने के तुरंत बाद एसी में आपको नहीं बैठना चाहिए। इससे आपको सर्दी-जुकाम या फिर खांसी की समस्या हो सकती है। साथ ही सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। नाक बंद भी हो सकती है।

डिहाइड्रेशन की समस्या कमरे में जब एसी चलता है, तो वहां की हवा ड्राई हो जाती है। नहाने के दौरान आपका शरीर भी डिहाइड्रेट रहता है, ऐसे में तुरंत एसी वाले कमरे में आना आपके शरीर पानी की कमी को बढ़ा देगा। अगर आप कमरे में आकर फौरन पानी पीते हैं, तब भी डिहाइड्रेशन की समस्या रहेगी।

सिरदर्द होगा ट्रिगर नहाने के फौरन बाद आप एसी वाले रूम में आते या बैठते हैं, तो आपका सिरदर्द भी ट्रिगर हो सकता है। कई लोगों को अचानर चक्कर भी आते हैं। दोनों ही चीजें सेहत के लिए सही नहीं है।

क्या करना चाहिए नहाने के फौरन बाद एसी वाले रूम में न जाएं और बैठें। पहले अपने शरीर का तापमान सामान्य होने दें, फिर आप AC में बैठ सकते है। नहाने के फौरन बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा रुककर पानी पीना सही रहेगा।