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यूरिन के बाद हर बार प्राइवेट पार्ट की धुलाई सही या गलत? डॉक्टर से जानें

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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महिलाएं यूरिन पास करने के बाद प्राइवेट पार्ट की पानी से अच्छी तरह से सफाई करती हैं, लेकिन ये प्रोसेस सही है या गलत? इस बारे में डॉक्टर आभा भल्ला ने शेयर किया है कि आखिर ऐसा करना क्यों इंफेक्शन को बुलावा देना है 

how to clean after peeing
यूरिन के बाद प्राइवेट पार्ट धोने का सही तरीका

महिलाएं ज्यादातर सफाई रखने के लिए जितनी बार भी पेशाब करती हैं, उतनी बार अपने प्राइवेट पार्ट यानी जनाइटल एरिया की सफाई करती हैं। उनका मानना है कि यूरिन के बाद पानी से वॉश करने से इंफेक्शन का खतरा नहीं होता। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सही है? होम्योपैथिक डॉक्टर आभा भल्ला ने इस बारे में जानकारी शेयर की है और बताया कि हर बार जब आप यूरिन के बाद वजाइनल एरिया को पानी से साफ करती हैं तो क्या होता है?

यूरिन के बाद पानी से सफाई जरूरी या नहीं

डॉक्टर आभा भल्ला ने बताया कि ज्यादातर महिलाएं पेशाब के बाद अपने वजाइनल एरिया को पानी से पोंछती हैं या फिर जेट स्प्रे से क्लीन करती हैं लेकिन ये आदत पूरी तरह से गलत है। दरअसल, वल्वा यानी जिस एरिया से पेशाब पास की जाती है। उस एरिया के आसपास वजाइना का पीएच लेवल 4-4.5 तक होता है। यानि कि हल्का सा एसिडिक होता है और यहीं एसिडिक पीएच लेवल ही वजाइना के आसपास किसी भी तरह के फंगल इंफेक्शन की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है।

लेकिन जब आप हर बार प्राइवेट पार्ट को पानी से वॉश कर लेती हैं तो यहां का पीएच लेवल न्यूट्रल हो जाता है। यानि कि पानी का लेवल 7 के करीब होता है और ये पीएच लेवल न्यूट्रल माना जाता है। पानी से हर बार यूरिन एरिया के आसपास की सफाई से पीएच लेवल बढ़ जाता है और एसिडिक नहीं रह जाता। जिसकी वजह से वहां पर फंगल इंफेक्शन, यीस्ट इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।

तो क्या यूरिन के बाद क्लीन ना करें प्राइवेट पार्ट?

ज्यादातर महिलाओं के मन में सवाल आ रहा होगा कि हर बार क्लीन नहीं करने का मतलब है कि सफाई ना रखें, तो इस बारे में डॉक्टर का कहना है कि जिन महिलाओं को सेहत से जुड़ी दिक्कतें हैं या फिर प्राइवेट पार्ट में ही कोई इंफेक्शन या बीमारी है तो उन्हें तो क्लीन कर लेना चाहिए। लेकिन केवल सफाई के मकसद से आप हर बार यूरिन पास करने के बाद पानी से धो रही हैं तो ऐसा करना इंफेक्शन को बुलावा देना हो सकता है। इसलिए केवल उस एरिया को साफ कपड़े से पोछ लेना है। ये सबसे सरल तरीका है। ऐसा करने से हर बार आपको क्लीन करने के लिए पानी से धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके वजाइनल एरिया का पीएच लेवल मेंटेन रहेगा, जिससे किसी भी तरह के इंफेक्शन से बचा जा सकेगा।

यूरिन के बाद क्लीनिंग का सही तरीका

यूरिन पास करने के बाद क्लीनिंग के लिए सही मेथड पता होना चाहिए। पानी या सॉफ्ट टिश्यू से सफाई करनी है तो हमेशा वाल्वा के पास ही सफाई करेंं। वजाइना के अंदर या बाहर की तरफ सफाई करने की गलती ना करें। इससे वजाइना में इंफेक्शन होने का डर रहता है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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