जैम से लेकर टमाटर पर दिख रहे फंगस तो जान लें किस तरह खाना है सही
जैम से लेकर टमाटर पर दिख रहे फंगस तो जान लें किस तरह खाना है सही

Can you remove mold from food and still eat it: कुछ लोग खाने-पीने की चीजों में अगर थोड़ा फंगस दिखता है तो उसे हटाकर यूज करने लगते हैं। जैसे सब्जियों में कीड़े वाले हिस्से को काटकर इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सही है? जान लें किन चीजों को फंगस हटाकर यूज कर सकते हैं और किसे फेंक दें।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 03:19 PM
जैम से लेकर टमाटर पर दिख रहे फंगस तो जान लें किस तरह खाना है सही

खाने वाली चीजों को लेकर हमेशा सावधानी बरती जाती है। इसीलिए पैकेट वाले फूड पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इससे ज्यादा दिन तक उन्हें यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि खराब होने लगती है। लेकिन सब्जियों में कीड़े या फंगस दिख रहे। या फिर खाने की चीजें जो पैकेट से बाहर आ गई हैं। अगर उनमे फंगस दिख रहा तो क्या उसे फेंक देना चाहिए? क्योंकि काफी सारे लोग हल्का-फुल्का मोल्ड या फंगस दिखता है तो उसे हटाकर यूज कर लेते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर डॉक्टर एड्रियन के अकाउंट पर शेयर किया है आखिर किन चीजों को मोल्ड दिखने के बाद यूज कर सकते हैं और किन चीजों को पूरी तरह फेंक देना चाहिए।

ब्रेड

ब्रेड पर लिखी एक्सपायरी डेट से पहले इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। लेकिन किसी वजह से अगर ब्रेड पर हल्का सा भी मोल्ड या फंगस दिखाई दे रहा उसे पूरा फेंक देना चाहिए। क्योंकि ये फंगस पूरी ब्रेड पर फैल चुका होता है।

कड़े फल और सब्जियां

जिन फल और सब्जियों का टेक्सचर कड़ा होता है। जैसे कि सेब या फिर बैंगन। ऐसे फल और सब्जियों में अगर कीड़े या मोल्ड दिख रहे हैं तो इन्हें करीब ढाई से तीन सेंटीमीटर कीड़े लगने वाली जगह से ज्यादा काटकर यूज किया जा सकता है।

सॉफ्ट और पानी वाले फल और सब्जियां

लेकिन फल अगर सॉफ्ट है जैसे केला या फिर टमाटर, अगर इनमे कीड़ा या मोल्ड दिख रहा तो पूरा ही फेंक देना चाहिए। क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं और इनके पूरा खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं।

जैम,सॉस या पैकेट वाले गीले फूड

जैम या सॉस जैसी पैकेट की चीजें या फिर जो पैकेट में हो और लिक्विड या गीली हो तो उन्हें पूरा फेंक देना चाहिए। ऐसी चीजों में दिखने वाले मोल्ड या फंगस को अनदेखा नहीं करना चाहिए और भूलकर भी खाना नहीं चाहिए। ये निशान है कि पूरा जैम या सॉस खराब हो चुका है

दही

दही में काफी सारे बैक्टीरिया गुड कैटेगरी के होते हैं। लेकिन दही में अगर बैक्टीरिया या फंगस लग जाए तो उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और फौरन फेंक देना चाहिए।

पका हुआ पास्ता, चावल या कोई अनाज

अगर पास्ता पक चुका है या चावल, अनाज पका हुआ है और उसमे फंगस या मोल्ड दिख रहे तो ऐसे खाने को फौरन फेंक देना चाहिए। ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है।

हार्ड चीज

जो चीज हार्ड टाइप वाली होती है। उनमे अगर फंगस या मोल्ड दिख रहा है तो उतने हिस्से को काटकर और करीब ढाई से तीन इंच काटकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

सॉफ्ट चीज

लेकिन सॉफ्ट चीज में हल्का सा भी मोल्ड या व्हाइट, ब्लैक फंगस दिख रहा तो फौरन छोड़ देना चाहिए और फेंक देना चाहिए।

