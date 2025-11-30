Hindustan Hindi News
सर्दियों में मुंह ढककर क्यों नहीं सोना चाहिए, क्या है सेहत के लिए खतरा, जानें डॉक्टर की राय

संक्षेप:

ज्यादातर लोग सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए पूरा मुंह कवर करके सोते हैं। लेकिन इसका आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चलिए जानते हैं इस बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं।

Sun, 30 Nov 2025 10:02 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
ज्यादातर लोग सर्दियों के मौसम में कंबल या रजाई से मुंह ढककर सोते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुंह ढककर सोने से ठंड से बच सकते हैं लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। आजकल डॉक्टर मुंह ढककर सोने के लिए मना कर रहे हैं। चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे क्या कारण है और कैसे ये आपकी सेहत के लिए बुरा है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ- डॉक्टर्स के मुताबिक, सर्दी या रोशनी से बचने के लिए ज्यादातर लोग मुंह ढाक लेते हैं और फिर उन्हें अच्छी नींद आती है। शुरू में ये अच्छा लगता है लेकिन फिर इसकी आदत पड़ जाती है। शरीर के साथ ये आपकी त्वचा के लिए काफी हानिकारक है। चलिए बताते हैं इससे क्या नुकसान हो सकते हैं।

1- ऑक्सीजन की कमी

जब आप पूरी तरह से कंबल से खुद को कवर करके सोते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। साथ ही सांसों के द्वारा जो कार्बन डाई ऑक्साइड निकलता है वो अंदर ही रहता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कॉर्बन डाई ऑक्साइड बढ़ जाता है। इससे घुटन होगी, नींद खुल जाती है और सुबह उठने पर थकान लगेगी।

2- गर्म तापमान

सोने के लिए शरीर को थोड़ा ठंडा तापमान चाहिए होता है, कंबल ओढ़कर सोने से अंदर तापमान गर्म हो जाता है। इससे आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, पसीना आएगा और बेचैनी महसूस होगी। ऐसे में नींद भी नहीं आती है।

3- मूड स्विंग्स

लगातार कंबल ओढ़कर सोने से शरीर में कार्बन डाई ऑक्सीडाइड बढ़ जाती है, ऐसे में नींद पर्याप्त नहीं हो पाती। नींद कम होने के कारण मूड स्विंग्स जैसे चिड़चिड़ापन, काम में फोकस की कमी, गुस्सा आना चीजें हो सकती हैं।

4- स्किन के लिए खतरा

फेस कवर करके सोने से त्वचा को भी नुकसान होता है। स्किन भी रातभर सांस नहीं ले पाती और फिर पिंपल्स, झुर्रियां, कालापन जैसी समस्या होने लगती है। कंबल लगातार ओढ़ने से अंदर पसीना जमा हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया बन जाते हैं और फिर इससे स्किन एलर्जी और इंफेक्शन का खतरा रहता है।

आदत कैसे छुड़ाएं- मुंह ढककर सोने की आदत छुड़ाने के लिए पहले एक दो दिन आधा फेस कवर करके सोएं। इसके बाद बिना मुंह कवर किए सोने की कोशिश करें। इससे आपको कई फायदे होंगे।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
