क्या कब्ज में सच में असर दिखाता है इसबगोल? खाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
कब्ज की समस्या से परेशान लोग अक्सर इसबगोल का सेवन करते हैं। लेकिन क्या यह सच में असरदार है? जानिए इसबगोल कैसे काम करता है, इसे लेने का सही तरीका क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
आजकल कब्ज यानी constipation की समस्या काफी आम हो गई है। खराब खानपान, कम पानी पीना, देर रात तक जागना और शारीरिक गतिविधि की कमी इसकी बड़ी वजह मानी जाती है। ऐसे में कई लोग राहत पाने के लिए इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं। इसबगोल को एक नेचुरल फाइबर माना जाता है। यह पेट साफ करने और मल को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। सही तरीके और सही मात्रा में इसका सेवन करने से कब्ज की समस्या में राहत मिल सकती है।
क्या होता है इसबगोल?
इसबगोल एक तरह का घुलनशील फाइबर (soluble fiber) है, जो Plantago ovata नाम के पौधे के बीजों की भूसी से बनाया जाता है। पानी के संपर्क में आने पर यह जेल जैसा बन जाता है। यही वजह है कि इसे पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है।
कब्ज में कैसे काम करता है इसबगोल?
इसबगोल पानी को एब्जॉर्ब करके मल को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। इससे बॉवेल मूवमेंट आसान हो सकता है और पेट साफ होने में मदद मिल सकती है।
इसके संभावित फायदे
- मल को सॉफ्ट बनाने में मदद
- पेट साफ करने में सहायक
- बॉवेल मूवमेंट बेहतर करने में मदद
- पेट भारी लगने की समस्या कम करने में मदद
इसबगोल लेने का सही तरीका क्या है?
इसबगोल का सेवन हमेशा पर्याप्त पानी के साथ करना चाहिए।
ऐसे कर सकते हैं सेवन
- 1–2 चम्मच इसबगोल लें
- इसे एक गिलास गुनगुने पानी या दूध में मिलाएं
- तुरंत पी लें
- इसके बाद थोड़ा और पानी पीना बेहतर माना जाता है
- कई लोग इसे रात में सोने से पहले लेना पसंद करते हैं।
कितना इसबगोल लेना चाहिए?
इसबगोल की मात्रा जरूरत और व्यक्ति की स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है। आमतौर पर कम मात्रा से शुरुआत करना बेहतर माना जाता है। जरूरत से ज्यादा इसबगोल लेने से पेट फूलना, गैस और भारीपन जैसी परेशानी हो सकती है।
इसबगोल लेते समय किन बातों का रखें ध्यान?
- पानी जरूर पिएं: अगर इसबगोल के साथ पर्याप्त पानी नहीं लिया जाए, तो परेशानी बढ़ सकती है।
- जरूरत से ज्यादा सेवन ना करें: अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में असहजता महसूस हो सकती है।
सिर्फ इसबगोल ही काफी नहीं
कब्ज से राहत पाने के लिए लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए इन आदतों को अपनाएं:
- पर्याप्त पानी पिएं
- फाइबर वाली चीजें खाएं
- फल और सब्जियां डाइट में शामिल करें
- रोज थोड़ा वॉक या एक्सरसाइज करें
- देर रात तक जागने से बचें
किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?
अगर किसी को निगलने में परेशानी, आंतों से जुड़ी गंभीर बीमारी या फिर बार-बार पेट दर्द जैसी समस्या है, तो इसबगोल लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो सकता है।
नोट: इसबगोल कब्ज में राहत देने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह एक अच्छा फाइबर स्रोत माना जाता है। लेकिन इसका सही मात्रा और पर्याप्त पानी के साथ सेवन करना बेहद जरूरी है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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