दाल-चावल के साथ अचार खाना पसंद है लेकिन क्या यह हेल्दी भी है? जानें पूरा सच
Pickle and Health: अचार को अक्सर ज्यादा तेल और नमक वाला माना जाता है, लेकिन कई लोग इसे पाचन और स्वाद के लिए फायदेमंद भी बताते हैं। ऐसे में जानें अचार खाना सेहत के लिए सही है या नहीं।
भारतीय खाने में अचार का स्वाद और महत्व दोनों खास माना जाता है। दाल-चावल, पराठा या साधारण खाने के साथ थोड़ा-सा अचार भी पूरे खाने का स्वाद बढ़ा देता है। हालांकि, कई लोग मानते हैं कि अचार सिर्फ तेल और नमक से बना होता है, इसलिए यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। खासकर हाई ब्लड प्रेशर और वजन बढ़ने जैसी समस्याओं को लेकर लोग अक्सर अचार खाने से बचते हैं।
लेकिन हर चीज की तरह अचार भी सही मात्रा में खाया जाए, तो यह कुछ फायदे दे सकता है। पारंपरिक तरीके से बना घरेलू अचार फर्मेंटेशन प्रक्रिया से गुजरता है, जो पाचन के लिए मददगार माना जाता है।
अचार में तेल क्यों डाला जाता है?
- अचार में तेल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं डाला जाता। तेल अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है।
- यह अचार को खराब होने और बैक्टीरिया से बचाने में सहायक माना जाता है।
- कुछ पारंपरिक अचारों में तेल lacto-fermentation प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। यह प्रक्रिया पाचन के लिए फायदेमंद मानी जाती है।
क्या अचार का नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है?
- अचार में नमक की मात्रा ज्यादा हो सकती है।
- बहुत ज्यादा नमक खाना हाई BP वाले लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
- लेकिन सीमित मात्रा में घर का बना अचार हर किसी के लिए हानिकारक नहीं माना जाता।
अल्ट्रा प्रोसेस्ड और जंक फूड ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर माने जाते हैं। खराब लाइफस्टाइल भी BP बढ़ने की बड़ी वजह हो सकती है।
अचार खाने के कुछ फायदे
- पाचन में मदद: कुछ फर्मेंटेड अचार पाचन सुधारने में मदद कर सकते हैं।
- ब्लोटिंग कम करने में सहायक: कुछ लोगों को सीमित मात्रा में अचार खाने से पेट भारीपन और ब्लोटिंग कम महसूस हो सकती है।
- स्वाद बढ़ाने में मदद: अचार साधारण खाने को ज्यादा स्वादिष्ट बना सकता है, जिससे कई लोग खाना अच्छे से खा पाते हैं।
- फर्मेंटेशन का फायदा: कुछ पारंपरिक अचारों में प्राकृतिक फर्मेंटेशन होता है, जो गट हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है।
किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?
- हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग: जिन लोगों को हाई BP की समस्या हो, उन्हें ज्यादा नमक वाला अचार सीमित मात्रा में खाना चाहिए।
- किडनी मरीज: ज्यादा नमक और तेल कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
- ज्यादा मात्रा में खाना सही नहीं: अचार स्वाद के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में खाना सही नहीं माना जाता।
नोट: अचार को पूरी तरह अनहेल्दी कहना सही नहीं है। सीमित मात्रा में घर का बना अचार स्वाद और पाचन दोनों के लिए मददगार हो सकता है। हालांकि, ज्यादा मात्रा में नमक और तेल का सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए संतुलन और सही लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।