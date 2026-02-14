Hindustan Hindi News
प्रेग्नेंसी में जिम करना सेफ है या नहीं? गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. वैदेही मराठे ने तोड़ा बड़ा मिथ

Feb 14, 2026 10:27 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
प्रेग्नेंसी में एक्सरसाइज को लेकर महिलाओं के मन में कई सवाल होते हैं। क्या जिम जाना सुरक्षित है या नहीं? नागपुर की गायनेकोलॉजिस्ट Dr Vaidehi Marathe इस आम मिथ को तोड़ते हुए सही जानकारी देती हैं।

प्रेग्नेंसी में जिम को लेकर सबसे बड़ा मिथ

अक्सर माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान जिम या वर्कआउट करना मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि कई महिलाएं प्रेग्नेंसी की शुरुआत होते ही फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरह बंद कर देती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो यह सोच पूरी तरह सही नहीं है।

गायनेकोलॉजिस्ट क्या कहती हैं?

नागपुर की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. वैदेही मराठे के अनुसार, सही गाइडेंस और सावधानियों के साथ की गई एक्सरसाइज प्रेग्नेंसी में ना केवल सुरक्षित होती है, बल्कि मां और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद भी होती है। वह बताती हैं कि प्रेग्नेंसी कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें शरीर को मूवमेंट की जरूरत होती है।

प्रेग्नेंसी में जिम करने के फायदे

डॉ. वैदेही के अनुसार, रेगुलर प्रीनेटल वर्कआउट से कई शारीरिक और मानसिक फायदे मिलते हैं:

  • पीठ दर्द और कमर दर्द में कमी
  • शरीर की पॉश्चर में सुधार
  • एनर्जी लेवल बेहतर होना
  • हेल्दी वेट गेन में मदद
  • डिलीवरी के दौरान शरीर की सहनशक्ति बढ़ना
  • पोस्ट-डिलीवरी रिकवरी आसान होना

वह यह भी कहती हैं कि जो महिलाएं पहले से एक्सरसाइज करती आ रही हैं, वे प्रेग्नेंसी में भी एक्सपर्ट की निगरानी में इसे जारी रख सकती हैं।

प्रेग्नेंसी में जिम करते समय जरूरी सावधानियां

हालांकि जिम पूरी तरह बैन नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है:

  1. सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अनुमति लें।
  2. सर्टिफाइड प्रीनेटल ट्रेनर की देखरेख में ही वर्कआउट करें।
  3. हैवी वेट लिफ्टिंग और हाई-इंपैक्ट एक्सरसाइज से बचें।
  4. ब्रीदिंग, पॉश्चर और कोर स्टेबिलिटी पर फोकस करें।
  5. शरीर को हाइड्रेट रखें और थकान या चक्कर आने पर तुरंत रुक जाएं।

हर प्रेग्नेंसी होती है अलग!

डॉ. वैदेही मराठे इस बात पर जोर देती हैं कि हर महिला की प्रेग्नेंसी अलग होती है। किसी के लिए जो एक्सरसाइज सही है, वह दूसरी के लिए जरूरी नहीं कि उतनी ही सुरक्षित हो। इसलिए शरीर के सिग्नल को समझना और खुद पर अनावश्यक दबाव ना डालना सबसे जरूरी है।

एक्सपर्ट की सलाह

  • उनका साफ कहना है कि 'मूवमेंट मेडिसिन है, लेकिन तभी जब सही तरीके और सही समय पर की जाए।' बिना सलाह के खुद से नए वर्कआउट ट्राई करना नुकसानदायक हो सकता है।
  • प्रेग्नेंसी में जिम करना पूरी तरह गलत नहीं है। सही मेडिकल अप्रूवल, एक्सपर्ट गाइडेंस और सीमित वर्कआउट के साथ यह मां और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

नोट: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

