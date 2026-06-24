गोमूत्र पीने के फायदे ज्यादा या नुकसान, क्या यह हर किसी के लिए सेफ है?
गोमूत्र को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है। कोई इसे सेहत का खजाना मानता है, तो कोई इसके फायदों पर सवाल उठाता है। ऐसे में गोमूत्र के संभावित फायदे, नुकसान और इससे जुड़े जरूरी तथ्य जानना जरूरी है।
भारत में लंबे समय से गोमूत्र का इस्तेमाल ट्रेडिशनल मेडिसिन में किया जा रहा है। कई लोग मानते हैं कि यह शरीर को हेल्दी रखने, डाइजेशन सुधारने और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। वहीं, कुछ लोग इसके फायदों को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं हैं।
सच यह है कि गोमूत्र को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सभी दावों को वैज्ञानिक शोध पूरी तरह साबित नहीं कर पाए हैं। इसलिए किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सिर्फ गोमूत्र पर भरोसा करना सही नहीं माना जाता। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गोमूत्र के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, तो यह खबर आपके लिए है।
गोमूत्र के फायदे
- पाचन बेहतर रखने में: कुछ लोगों का मानना है कि गोमूत्र का सेवन पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है।
- प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए: कुछ शुरुआती अध्ययनों में पाया गया है कि गोमूत्र में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने में मदद करते हैं।
- शरीर को साफ रखने में मदद: आयुर्वेद में गोमूत्र को शरीर की सफाई से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, मॉडर्न साइंस ने अभी तक इस दावे की पूरी पुष्टि नहीं की है।
- त्वचा के लिए: कुछ लोग त्वचा से जुड़ी समस्याओं में गोमूत्र का बाहरी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए।
गोमूत्र के साइड इफेक्ट
- इंफेक्शन का खतरा: अगर गोमूत्र साफ और सुरक्षित तरीके से इकट्ठा नहीं किया गया है, तो उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं।
- पेट खराब: कुछ लोगों को गोमूत्र का सेवन करने के बाद पेट दर्द, मितली, उल्टी या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
- एलर्जी: कुछ लोगों को गोमूत्र लगाने या पीने से खुजली, जलन या एलर्जी हो सकती है।
दवाइयों का विकल्प नहीं
सबसे जरूरी बात यह है कि गोमूत्र को किसी भी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, मधुमेह या हृदय रोग का इलाज नहीं माना जाना चाहिए।
किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?
- गर्भवती महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन ना करें।
- बच्चों को देने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
- अगर आप पहले से किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो विशेषज्ञ से बात करें।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। गोमूत्र के कई पारंपरिक उपयोग बताए जाते हैं और कुछ लोग इससे फायदे मिलने का दावा भी करते हैं। लेकिन इसके सभी स्वास्थ्य लाभों को वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका है। इसलिए इसका इस्तेमाल सोच-समझकर और विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही करना बेहतर है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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