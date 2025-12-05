Hindustan Hindi News
फार्टिंग: शर्म नहीं, सेहत का संकेत! इससे जुड़ी गलतफहमियां दूर करें

संक्षेप:

पाद आना भले शर्मिंदगी भरा लगे, लेकिन यह शरीर का एक स्वाभाविक संकेत है जो आपके पाचन स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। जानें, यह कितना सामान्य है और कब चिंता की जरूरत पड़ती है।

Dec 05, 2025 08:08 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
पेट में गैस बनना और फार्ट आना एक बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन कई लोग इसे स्वास्थ्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या शर्मिंदगी का कारण मानते हैं। जबकि सच तो यह है कि फार्टिंग हमारे पाचन स्वास्थ्य (Digestive Health) का एक महत्वपूर्ण संकेत है। जब आंतों में भोजन टूटता है, फाइबर पचता है या आंतों की बैक्टीरिया गतिविधि बढ़ती है तो गैस बनना स्वाभाविक है। शरीर इस अतिरिक्त गैस को बाहर निकालकर पेट में दबाव, सूजन और असहजता से राहत देता है। इसीलिए फार्ट करना शरीर की नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस माना जाता है। हालांकि, जरूरत से ज्यादा फार्ट आना, बदबूदार गैस या लlगातार पेट फूलना कई बार किसी छुपी पाचन समस्या का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि फार्टिंग क्यों होती है, इसके क्या फायदे हैं और कब यह डॉक्टर को दिखाने की जरूरत का संकेत बन सकती है। यह जानकारी आपकी गट हेल्थ को बेहतर समझने में मदद करेगी।

फायदेमंद क्यों माना जाता है?

  • पाचन तंत्र का स्वस्थ होना- यदि गैस बिना दर्द के बाहर निकलती है, तो यह संकेत है कि आपका गट अच्छी तरह काम कर रहा है।
  • शरीर से टॉक्सिन्स और प्रेशर रिलीज होता है- आंतों में गैस रुकने से ब्लोटिंग, दर्द और भारीपन महसूस हो सकता है। गैस निकलने से प्रेशर कम होता है और पेट हल्का लगता है।
  • गट माइक्रोब्स का बैलेंस बताती है- गैस आपके आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया के काम करने का संकेत भी देती है। ये बैक्टीरिया भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाते हैं और गैस एक बाय-प्रोडक्ट होती है।
  • कब्ज से राहत का संकेत- अगर गैस पास हो रही है तो इससे पता चलता है कि आंतों में मूवमेंट हो रहा है जिससे कब्ज की समस्या कम हो सकती है।

लेकिन कब हो सकती है परेशानी?

कुछ स्थितियों में गैस निकलना सेहत का अच्छा संकेत नहीं होता, बल्कि हेल्थ इश्यू की शुरुआत हो सकता है।

1. बहुत ज्यादा गैस (excessive farting)

लगातार पाद आना निम्न समस्याओं का संकेत हो सकता है: लैक्टोज इनटॉलरेंस, फूड एलर्जी,IBS (Irritable Bowel Syndrome), कमजोर पाचन

2. बदबूदार गैस

अगर गैस में बहुत बदबू है, तो इसका मतलब है कि हाई सल्फर फूड्स या खराब पाचन शामिल है।

3. गैस के साथ पेट दर्द

तेज पेट दर्द, क्रैम्प्स या ब्लोटिंग के साथ गैस आना हेल्थ कंडीशन का संकेत हो सकता है और डॉक्टर से सलाह जरूरी है।

नोट: पाद आना सामान्य है और हेल्दी पाचन का संकेत भी। चिंता तभी करनी चाहिए जब गैस अत्यधिक, लगातार बदबूदार या दर्द के साथ हो। सामान्य परिस्थितियों में, यह आपके शरीर की प्राकृतिक और जरूरी प्रक्रिया है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
