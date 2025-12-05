फार्टिंग: शर्म नहीं, सेहत का संकेत! इससे जुड़ी गलतफहमियां दूर करें

पेट में गैस बनना और फार्ट आना एक बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन कई लोग इसे स्वास्थ्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या शर्मिंदगी का कारण मानते हैं। जबकि सच तो यह है कि फार्टिंग हमारे पाचन स्वास्थ्य (Digestive Health) का एक महत्वपूर्ण संकेत है। जब आंतों में भोजन टूटता है, फाइबर पचता है या आंतों की बैक्टीरिया गतिविधि बढ़ती है तो गैस बनना स्वाभाविक है। शरीर इस अतिरिक्त गैस को बाहर निकालकर पेट में दबाव, सूजन और असहजता से राहत देता है। इसीलिए फार्ट करना शरीर की नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस माना जाता है। हालांकि, जरूरत से ज्यादा फार्ट आना, बदबूदार गैस या लlगातार पेट फूलना कई बार किसी छुपी पाचन समस्या का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि फार्टिंग क्यों होती है, इसके क्या फायदे हैं और कब यह डॉक्टर को दिखाने की जरूरत का संकेत बन सकती है। यह जानकारी आपकी गट हेल्थ को बेहतर समझने में मदद करेगी।