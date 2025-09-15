मम्मी-पापा को डायबिटीज है, तो क्या बच्चों को भी होगी? जानें डॉक्टर की सलाह Is Diabetes Really Genetic or More About Lifestyle? Doctors Break It Down, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थIs Diabetes Really Genetic or More About Lifestyle? Doctors Break It Down

मम्मी-पापा को डायबिटीज है, तो क्या बच्चों को भी होगी? जानें डॉक्टर की सलाह

बहुत से लोगों का मानना होता है कि डायबिटीज की बीमारी जेनेटिक होती है। जाने-माने डायबिटीज एक्सपर्ट डॉ भाग्येश कुलकर्णी ने एक पॉडकास्ट पर इसी बारे में खुलकर बताया है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 03:23 PM
share Share
Follow Us on
मम्मी-पापा को डायबिटीज है, तो क्या बच्चों को भी होगी? जानें डॉक्टर की सलाह

आजकल डायबिटीज की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। लगभग हर घर में आपको इसके मरीज देखने को मिल जाएंगे। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल संबधी बीमारी है, यानी आपके खानपान और ओवरऑल रहन-सहन पर ये काफी हद तक निर्भर है। हालांकि बहुत से लोगों का मानना होता है कि डायबिटीज की बीमारी जेनेटिक होती है। यानी अगर आपके माता-पिता या परिवार में किसी को डायबिटीज है, तो फिर आपको भी डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। जाने-माने डायबिटीज एक्सपर्ट डॉ भाग्येश कुलकर्णी ने एक पॉडकास्ट पर इसी बारे में खुलकर बताया है। आइए जानते हैं।

क्या डायबिटीज जेनेटिक होती है?

डायबिटीज एक्सपर्ट डॉ भाग्येश कुलकर्णी कहते हैं कि कई लोगों का मानना है कि डायबिटीज जेनेटिक है। लेकिन मेरी समझ में ये सिर्फ 2 प्रतिशत तक ही जेनेटिक होती है। यानी अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, तो आपको डायबिटीज होने के चांस दो प्रतिशत तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा 98 प्रतिशत तक ये आपके खानपान और ओवरऑल लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है।

आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर है डायबिटीज की बीमारी

डॉक्टर कहते हैं कि डायबिटीज की बीमारी काफी हद तक आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर है। उदाहरण के लिए अगर आपका वेस्ट साइज यानी कमर का साइज 34 इंच से ज्यादा है, तो कई लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि आपके लीवर और पैनक्रियाज में फैट जमा होना शुरू हो गया है। ये फैट जब 2mg या उससे ज्यादा हो जाता है, तो डायबिटीज की जीन एक्टिव हो जाती है।

जीवनशैली में लाएं छोटे-छोटे बदलाव

चूंकि डायबिटीज की बीमारी भी एक लाइफस्टाइल संबंधी बीमारी है, इसलिए अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव कर के आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो अपने खानपान पर ध्यान दें। बाहर का प्रोसेस्ड और जंक फूड खाना बंद कर दें। घर पर बना संतुलित आहार लें। रोजाना कम से आधा घंटा वॉक या किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूर निकालें। रोजाना पर्याप्त नींद लें और मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए योग, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि चीजें रूटीन में शामिल करें।

Health Tips Diabetes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।