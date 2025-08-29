कॉफी सेहत के लिए अच्छी है या बुरी? डॉक्टर की 5 बातें दूर कर देंगी आपकी कंफ्यूजन

जहां कई लोगों का मानना होता है कि कॉफी सेहत के लिए फायदेमंद है, तो कई लोग इसे नुकसानदायक बताते हैं। अब इन दोनों में से सच आखिरकार क्या है, ये जानने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट की राय समझते हैं।

कॉफी दुनियाभर में सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक है। भारत में भी चाय की तरह कॉफी के दीवाने आपको मिल जाएंगे और इनकी संख्या तेजी से बढ़ने पर ही है। खैर, कॉफी को ले कर लोगों के बीच एक अलग तरह की कन्फ्यूजन भी देखने को मिलती है। जहां कई लोगों का मानना होता है कि कॉफी सेहत के लिए फायदेमंद है, तो कई लोग इसे नुकसानदायक बताते हैं। अब इन दोनों में से सच आखिरकार क्या है, ये जानने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट की राय समझते हैं। डॉक्टर शालिनी सिंह ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए इसी कंफ्यूजन को दूर किया है। आइए जानते हैं, कॉफी आपकी दोस्त है या दुश्मन।

कॉफी आपकी दोस्त है या दुश्मन? डॉक्टर शालिनी कहती हैं कि कॉफी को ले कर लोगों में कन्फ्यूजन आम है। अब ये सेहत के लिए फायदेमंद है या नहीं, इसे आपको तथ्यों के आधार पर डिसाइड करना चाहिए। डॉक्टर कहती हैं कि आपको कॉफी पीनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला लेने से पहले आपको इसके बारे में ये 5 साइंटिफिक फैक्ट्स जरूर पता होने चाहिए।

कॉफी से बढ़ती है प्रोडक्टिविटी कॉफी में मौजूद कैफीन आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और अलर्टनेस को बढ़ाने का काम करता है। अगर आपको किसी काम में अपनी एकाग्रता बढ़ानी है, तो कॉफी बेस्ट है। इसके लिए 100 ML कॉफी लेना सही रहेगा।

चिंता और ब्लड प्रेशर बढ़ाए डॉक्टर शालिनी कहती हैं कि ज्यादा कॉफी पीने से एंग्जाइटी बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ना और हार्ट रेट बढ़ने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। खासतौर से जिन लोगों को एंग्जाइटी और बीपी की समस्या है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर कहती हैं कि यही वजह है कि आपको दिन में दो कप से ज्यादा कॉफी भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए।

नींद में खलल डालती है कॉफी डॉक्टर कहती हैं कि अगर आप शाम के चार बजे के बाद कॉफी लेते हैं, तो ये आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकती है। ऐसे में कैफीन आपको ज्यादा प्रोडक्टिव रखता है और नींद आने में परेशानी होती है।

हो सकती है एसिडिटी और पेट की समस्या डॉक्टर कहती हैं कि आपको सुबह उठते की खाली पेट कॉफी पीने की आदत है, तो ये आपको गट इश्यूज दे सकती है। ये पेट में भयंकर एसिडिटी बनाती है और गट में इरीटेशन का कारण बन सकती है।

बेस्ट है ब्लैक कॉफी डॉक्टर कहती हैं कि ब्लैक कॉफी आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। ये वेट लॉस, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने और लीवर पर से फैट कम करने में भी मदद करती है। वहीं अगर आप इसमें दूध और शक्कर मिला देते हैं, तो फायदे की जगह नुकसान हो जाता है।