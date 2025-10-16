क्या सी-सेक्शन आपरेशन के बाद हो रहे कमर दर्द का कारण एनस्थीसिया का इंजेक्शन होता है?
संक्षेप: Why back pain after C-section: काफी सारी महिलाएं सी सेक्शन के बाद होने वाली डिलीवरी में कमर में दर्द की शिकायत करती हैं। इसका क्या कारण हैं और क्या इसके लिए एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जिम्मेदार होता है। जानें कारण..
काफी सारी महिलाएं शिकायत करती हैं कि उन्हें आपरेशन से डिलीवरी के बाद लोअर बैक पेन की समस्या पैदा हुई है। जिसके लिए ज्यादातर लोग स्पाइन में लगने वाले एनस्थीसिया के इंजेक्शन को कारण मानते हैं। लेकिन क्या ये पूरी तरह सही है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद लोअर बैक पेन होता है। इस बारे में नेशनल सेंटर फॉर बायो टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में छपी स्टडी में कुछ बातों का जिक्र किया गया है। जिससे इस बारे में पता लगाने की कोशिश की गई।
स्टडी में सामने आई ये बात
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में स्टडी छपी है। जिसमे सी सेक्शन के बाद होने वाले लोअर बैक पेन को पूरी तरह से एनेस्थिसिया का कारण नहीं माना गया है। हालांकि स्पाइन में लगने वाली एनेस्थिसिया की वजह से पीठ में दर्द काफी सारी महिलाओं को परेशान करता है। जिसके लिए ये कारण जिम्मेदार होते हैं
स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद बैक पेन के कारण
- कमर के टिश्यू और मसल्स में सुई की वजह से चोट लगना
- अगर इंजेक्शन लगाने के कई प्रयास किये जाते हैं तो इससे भी दर्द होता है।
- अगर ऑपरेशन का प्रोसेस लंबा और स्ट्रेसफुल होता है।
- प्रेग्नेंसी के बाद वजन बढ़ने, गलत पोश्चर में बैठने और मसल्स के ढीले होने से कमर में दर्द।
- किन महिलाओं को एनेस्थिसिया के बाद कमर दर्द का खतरा ज्यादा रहता है
- जिन महिलाओं को पहले से ही पीठ या कमर में दर्द की शिकायत रहती हैं।
- प्रेग्नेंसी के टाइम और बाद में ज्यादा वजन बढ़ने से भी लोअर बैक पेन के बढ़ने के चांस रहते हैं।
कमर में दर्द को रोकने का उपाय
- आराम करना जरूरी होता है।
- ज्यादा वजन उठाकर ना चलें
- हल्की एक्सरसाइज जरूरी होती है।
- सर्जरी के बाद एक्टिव रहना जरूरी है।
- गर्म सिंकाई करने से मसल्स रिलैक्स होती हैं और दर्द में आराम मिलता है।
- आपरेशन के बाद सही पोश्चर में बैठने की कोशिश करें।
