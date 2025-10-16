क्या सी-सेक्शन आपरेशन के बाद हो रहे कमर दर्द का कारण एनस्थीसिया का इंजेक्शन होता है?

काफी सारी महिलाएं शिकायत करती हैं कि उन्हें आपरेशन से डिलीवरी के बाद लोअर बैक पेन की समस्या पैदा हुई है। जिसके लिए ज्यादातर लोग स्पाइन में लगने वाले एनस्थीसिया के इंजेक्शन को कारण मानते हैं। लेकिन क्या ये पूरी तरह सही है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद लोअर बैक पेन होता है। इस बारे में नेशनल सेंटर फॉर बायो टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में छपी स्टडी में कुछ बातों का जिक्र किया गया है। जिससे इस बारे में पता लगाने की कोशिश की गई।