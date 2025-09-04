क्या नाभि में तेल लगाना वाकई फायदेमंद होता है? न्यूट्रीशनिस्ट से जानें सच्चाई

आज भी घरों में बच्चों से ले कर बड़ों को नाभि में तेल लगाने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या वाकई नाभि में तेल लगाना कोई बहुत कमाल के हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है? इसपर न्यूट्रीशनिस्ट की राय जानते हैं।

हमारे देश में सदियों से कुछ ऐसी हेल्थ प्रैक्टिस चलती आ रही हैं, जिन्हें आज भी बिना ज्यादा सवाल-जवाब किए इस्तेमाल में लाया जाता है। उदहारण के लिए एक कॉमन प्रैक्टिस है, नाभि पर तेल लगाना। आज भी घरों में बच्चों से ले कर बड़ों को नाभि में तेल लगाने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि हमारी नाभि शरीर के बाकी हिस्सों से जुड़ी हुई होती है। इस वजह से अगर यहां तेल लगाया जाए, तो डाइजेशन, हार्ट रेट और मूड जैसी कई चीजों में सुधार होता है। इतना ही नहीं नाभि में अलग-अलग तेल लगाने के अलग-अलग फायदे गिनाए जाते हैं। लेकिन क्या वाकई नाभि में तेल लगाना कोई बहुत कमाल के हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है? इसपर न्यूट्रीशनिस्ट (Nutricop) ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए काफी खुलकर बात की है। आइए जानते हैं।

क्या नाभि पर तेल लगाना वाकई करता है फायदा? न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि नाभि पर तेल लगाने से शरीर को कोई फायदा होता है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि नाभि केवल एक स्कार (दाग) है, जो गर्भनाल को काटने के बाद रह जाता है। इसका शरीर के अंदरूनी हिस्सों से कोई भी कनेक्शन नहीं है। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि नाभि से वेगस नर्व पास होती है, जिस वजह से ऑयल लगाने पर कई फायदे होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वेगस नर्व नाभि से पास नहीं होती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये केवल मिथ है कि नाभि पर तेल लगाने से बड़े-बड़े फायदे होते हैं।

फिर लोगों को फायदा क्यों दिखता है? कुछ लोगों को नाभि में तेल लगाने पर कई हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। खासतौर से उनकी स्किन और डाइजेशन काफी इंप्रूव होते हैं। इसपर न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि दरअसल ये फायदा तेल लगाने का नहीं है, बल्कि मसाज का है। अगर आप कुछ देर पेट के निचले हिस्से की मसाज करते हैं, तो इससे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। हालांकि लोगों को यह भी लगता है कि तेल लगाने से फायदा होगा, तो कुछ प्लेसिबो इफेक्ट भी रहता ही है।