रोटी पर घी लगाकर खाना हेल्दी है या शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है? डॉक्टर से जानें फायदे-नुकसान!

Feb 26, 2026 07:25 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
कुछ लोगों का मानना है कि रोटी पर घी लगाकर खाने से ताकत आती है, तो वहीं कुछ को लगता है कि इससे कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की बीमारियां बढ़ती हैं। अब सवाल है कि क्या वाकई रोटी पर घी लगाकर खाना हेल्दी है या नहीं? आइए जानते हैं इसपर डॉक्टर की क्या राय है।

रोटी भारतीय खानपान का अहम हिस्सा है। ज्यादातर भारतीय दिन में एक ना एक बार तो रोटी खाते ही हैं। इसमें भी ज्यादातर लोग रोटी पर थोड़ा सा देसी घी चुपड़ कर खाना पसंद करते हैं। इससे रोटी और भी ज्यादा टेस्टी लगती है और कई लोगों का मानना है कि ये ज्यादा हेल्दी भी हो जाती है। दरअसल इसे ले कर लोगों की राय हमेशा से ही अलग-अलग रही है। कुछ लोगों का मानना है कि रोटी पर घी लगाकर खाने से ताकत आती है, तो वहीं कुछ को लगता है कि इससे कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की बीमारियां बढ़ती हैं। अब सवाल है कि क्या वाकई रोटी पर घी लगाकर खाना हेल्दी है या नहीं? किन लोगों को घी वाली रोटी से सख्त परहेज करना चाहिए और इसके फायदे-नुकसान क्या हैं? आइए जानते हैं इसपर डॉक्टर की क्या राय है।

क्या रोटी पर घी लगाकर खाना चाहिए?

रोटी पर देसी घी लगाकर खाना हेल्दी है या नहीं, इस विषय पर गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ योकेश ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी राय साझा की है। डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादातर लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, जो कार्ब्स का मुख्य सोर्स होती है। नॉर्मल प्रॉसेस देखें तो ये पचने के बाद ग्लूकोज बनाती है। लेकिन जब आप रोटी पर थोड़ा सा देसी घी लगा लेते हैं, तो ये ज्यादा फायदेमंद हो जाती है। क्योंकि घी में मौजूद हेल्दी फैट्स गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग (पेट खाली होने की प्रक्रिया) को धीमा करते हैं।

रोटी पर घी लगाने के क्या-क्या फायदे होते हैं?

डॉ योकेश बताते हैं कि रोटी पर घी लगाकर खाने से गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग यानी पेट खाली होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे ब्लड शुगर लेवल धीरे-धीरे बढ़ता है और इंसुलिन स्पाइक कंट्रोल में रहता है। अगर आप रोटी पर घी लगाकर खाते हैं तो आपका पेट भी लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और भूख जल्दी नहीं लगती। घी आंतों को भी लुब्रिकेट करता है, जिससे कब्ज में भी राहत मिलती है। यह शरीर को ऊर्जा भी देता है और विटामिन्स के अवशोषण में मदद करता है।

किन लोगों को रोटी पर घी लगाकर नहीं खाना चाहिए?

डॉक्टर के मुताबिक रोटी पर थोड़ी मात्रा में देसी घी लगाकर खाना आमतौर पर फायदेमंद होता है। वो राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वहां के लोगों में डायबिटीज के केस काफी कम होते हैं और वो काफी फिट भी होते हैं। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या कोई भी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, तो रोटी पर घी लगाकर खाना अवॉइड करें।

कितनी मात्रा में घी लगाकर सही है?

घी अगर सीमित मात्रा में खाया जाए तो ये काफी फायदेमंद होता है। इसलिए बहुत ज्यादा घी लगाकर ना खाएं। आमतौर पर एक हेल्दी व्यक्ति के लिए रोजाना 1-2 चम्मच देसी घी पर्याप्त माना जाता है। अगर आप दिनभर में बाकी दूसरे फैट्स जैसे मक्खन या तेल भी रहे हैं, तो इनकी मात्रा बैलेंस रखें।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

