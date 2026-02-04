पीरियड्स लगातार मिस हो रहे हैं? जानें न्यूट्रिशनिस्ट द्वारा सुझाए गए घरेलू उपाय
दो महीने से पीरियड्स ना आना चिंता बढ़ा सकता है, लेकिन हर बार वजह गंभीर नहीं होती। डॉ. रमिता ठाकुर बताती हैं कि कुछ प्राकृतिक घरेलू उपाय हार्मोन बैलेंस कर पीरियड साइकिल को सपोर्ट कर सकते हैं।
पीरियड्स का समय पर ना आना महिलाओं के लिए शारीरिक ही नहीं, मानसिक तनाव का कारण भी बन जाता है। जब लगातार दो महीने तक पीरियड्स मिस हो जाएं, तो सबसे पहले डर और घबराहट होना स्वाभाविक है। हालांकि, हर बार इसका मतलब कोई गंभीर बीमारी नहीं होता। डॉ. रमिता ठाकुर के अनुसार, कई बार लाइफस्टाइल बदलाव, स्ट्रेस, हार्मोनल असंतुलन या पोषण की कमी के कारण पीरियड्स रुक सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ प्राकृतिक घरेलू उपाय शरीर को जरूरी सपोर्ट देकर मासिक धर्म चक्र को फिर से नियमित करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में -
- गुनगुना दूध और हल्दी: हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटी-इंफ्लेमेटरी और हार्मोन-बैलेंसिंग गुणों से भरपूर होता है। रोज रात को गुनगुने दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर पीने से गर्भाशय की सेहत सुधरती है और पीरियड्स को प्राकृतिक रूप से ट्रिगर करने में मदद मिलती है।
- कच्चा पपीता: कच्चा पपीता शरीर में हल्की गर्मी पैदा करता है और गर्भाशय में संकुचन (uterine contractions) को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि लंबे समय से रुके पीरियड्स को शुरू करने में यह कारगर माना जाता है। इसे सीमित मात्रा में और कुछ दिनों तक ही लेना चाहिए।
- तिल और गुड़: तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन आयरन से भरपूर होता है और शरीर में गर्माहट पैदा करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन सुधारने के साथ हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करता है जिससे पीरियड फ्लो दोबारा शुरू होने में मदद मिल सकती है।
- अजवाइन और गुड़ का पानी: अजवाइन गर्भाशय को उत्तेजित करने वाला मसाला माना जाता है। गुड़ के साथ इसका सेवन गर्भाशय की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और पीरियड्स को नियमित करने में सहायक हो सकता है।
- दालचीनी की चाय: दालचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करती है, जो खासकर PCOS से जुड़ी अनियमित पीरियड्स में फायदेमंद होती है। रोज एक कप दालचीनी की चाय पीने से हार्मोनल संतुलन बेहतर हो सकता है।
कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?
डॉ. रमिता ठाकुर साफ कहती हैं कि अगर 2 महीने या उससे ज्यादा समय तक पीरियड्स लगातार मिस हो रहे हैं, तो सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर ना रहें। यह PCOS, थायरॉइड, प्रेग्नेंसी, अत्यधिक तनाव या हार्मोनल डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। सही जांच और इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।