International Men's Day 2025 : बढ़ता स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य को करता है प्रभावित

संक्षेप: Lifestyle And Stress Affects Men Reproductive Health : डॉ. समीर खन्ना कहते हैं कि पुरुषों का प्रजनन स्वास्थ्य रोजमर्रा की आदतों और दिमागी तनाव से बहुत प्रभावित होता है। स्पर्म की क्वालिटी, हार्मोन का संतुलन और सेक्सुअल हेल्थ, ये सब आपकी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस पर काफी हद तक निर्भर करते हैं।

Happy International Men's Day 2025: हर साल दुनिया भर में 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2025 मनाया जाता है। मेन्स डे 2025 को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य पुरुषों के अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान देना, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना और पुरुषों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके अधिकारों और सम्मान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आपने अकसर कई बार अपने आसपास के लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि बढ़ता स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल पुरुषों की फर्टिलिटी पर बुरा असर डालते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए हमने बात की सीके बिड़ला अस्पताल के यूरोलॉजिस्ट डॉ. समीर खन्ना से। डॉ. समीर खन्ना कहते हैं कि पुरुषों का प्रजनन स्वास्थ्य रोजमर्रा की आदतों और दिमागी तनाव से बहुत प्रभावित होता है। स्पर्म की क्वालिटी, हार्मोन का संतुलन और सेक्सुअल हेल्थ, ये सब आपकी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। अगर आदतें खराब हों या तनाव बहुत ज्यादा हो, तो फर्टिलिटी और सेक्सुअल वेलबीइंग दोनों बिगड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. लाइफस्टाइल का क्या असर पड़ता है? -स्मोकिंग सीधे-सीधे स्पर्म को नुकसान पहुंचाती है। इसमें मौजूद टॉक्सिन्स स्पर्म की गिनती, उनकी चाल (motility) और उनका DNA खराब कर देते हैं।

-अधिक शराब का सेवन टेस्टोस्टेरॉन कम करता है, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन घटता है और कई बार इरेक्शन से जुड़ी दिक्कतें भी होती हैं।

-मोटापा हार्मोनल गड़बड़ी पैदा करता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरॉन घटता है। इससे स्पर्म की क्वालिटी और गिनती दोनों कम होती हैं।

-गलत खानपान, जैसे जंक फूड, ज्यादा शुगर और ट्रांस फैट्स ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ाते हैं, जिससे स्पर्म कमजोर होते हैं।

सलाह -अच्छा खानपान, जैसे फल, सब्ज़ियां, मेवे, ओमेगा-3, ये एंटीऑक्सिडेंट्स स्पर्म हेल्थ को बेहतर बनाते हैं।

-कम एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज्मि बिगड़ता है और टेस्टोस्टेरॉन कम होता है।

-नियमित हल्की-फुल्की कसरत टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाती है और स्पर्म पैरामीटर्स को बेहतर करती है।

-एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे कीटनाशक, भारी धातुएं, प्लास्टिक रसायन (बीपीए, फथलेट्स),और ज्यादा ताप जोखिम (जैसे लैपटॉप गोद में रखना, गर्म पानी ने नहाना) भी स्पर्म को नुकसान पहुंचाते हैं।

2. स्ट्रेस का क्या असर पड़ता है? -लगातार तनाव रहने पर कोर्टिसोल बहुत बढ़ जाता है। हाई कोर्टिसोल उन हार्मोन्स को दबाता है जो टेस्टोस्टेरॉन और स्पर्म बनाने के लिए जरूरी होते हैं।

-तनाव लेने से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है और हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है।

-स्ट्रेस की वजह से ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ता है, जिससे स्पर्म की चाल और DNA दोनों खराब होते हैं।

-दिमागी तनाव, रिलेशनशिप इश्यू, काम का प्रेशर, सब मिलकर लिबिडो घटाते हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तक पहुंचा सकते हैं।

-ज्यादा स्ट्रेस होने पर लोग अक्सर स्मोकिंग, शराब या ओवरईटिंग की तरफ जाते हैं, जिससे हालत और खराब होती है।

पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य कैसे सुधारे? -लाइफस्टाइल में सुधार लाएं जैसे नियमित एक्सरसाइज, वजन कंट्रोल, सही नींद, स्मोकिंग छोड़ना, शराब कम करने से, स्पर्म की क्वालिटी में काफी सुधार दिखता है।

-एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर डाइट स्पर्म को अंदर से मजबूत बनाती है।

-स्ट्रेस कम करने के लिए, योग, मेडिटेशन,

डीप ब्रीदिंग, काउंसलिंग, सब बहुत असरदार हैं।

-टेस्टिकल्स को ज्यादा गर्मी से बचाएं और केमिकल्स/पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर को कम करें।