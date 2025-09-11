वेट लॉस डाइट में फ्रूट शामिल है तो जान लें कौन से 3 फल भूलकर भी नहीं खाना चाहिए interestingly 3 fruits must avoid if you want to weight loss not suitable for diabetes, हेल्थ टिप्स - Hindustan
वेट लॉस डाइट में फ्रूट शामिल है तो जान लें कौन से 3 फल भूलकर भी नहीं खाना चाहिए

Bad Fruit For Weight Loss: वजन घटाने के लिए डाइट में फल खाना तो बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन इन 3 फलों को डॉक्टर के बताए अनुसार बिल्कुल ना खाएं। क्योंकि इनमे फाइबर की कमी होती है और ये ब्लड शुगर भी तेजी से बढ़ा देते हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 12:27 PM
वेट लॉस डाइट में फ्रूट शामिल है तो जान लें कौन से 3 फल भूलकर भी नहीं खाना चाहिए

जब भी वेट लॉस की बात आती है तो हेल्दी डाइट में फ्रूट्स जरूर शामिल होते हैं। लेकिन सारे फल आपके वजन को कम करेंगे, ये जरूरी नहीं। दरअसल, वजन घटाने के लिए किसी भी फल को खा लेने की आदत है तो जरा डॉक्टर की इस बात को सुन लें। जिसमे वो बता रहे हैं कि कौन से ऐसे फ्रूट है जिन्हें वेट लॉस डाइट और डायबिटीज होने की स्थिति में खाने से बचना चाहिए।

अनानास

पाइनएप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई होता है। खासतौर पर ड्राई और डिब्बे में आने वाले अनानास। वहीं पाइनएप्पल का जूस तो वेट लॉस डाइट में नहीं शामिल करना चाहिए और डायबिटीज के मरीजों को भी हाई ग्लूकोज लेवल वाले पाइनएप्पल जूस से दूर रहना चाहिए। पाइनएप्पल में भले ही कैलोरी की मात्रा कम हो लेकिन शुगर लेवल हाई होने की वजह से वेट लॉस में भी इसे खाने से बचना चाहिए।

पका कटहल

कच्चा कटहल फायदेमंद होता है। लेकिन पका हुआ कटहल वेट लॉस के लिए सही नहीं। खासतौर पर डायबिटीज के पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। इसमे ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 से ज्यादा होता है। पके कटहल का स्वाद लोगों को काफी पसंद आता है और लोग ज्यादा खा लेते हैं। जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा सकता है। इसलिए पके कटहल को नहीं खाना चाहिए। फाइबर से भरपूर होने के बाद भी इसमे ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए हेल्दी वेट लॉस में इसे खाने से बचें।

तरबूज

तरबूज में पानी कंटेट ज्यादा होता है और ये न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। लेकिन तरबूज को खाते वक्त अक्सर ज्यादा खा लेते हैं। जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। वेट लॉस के लिए तरबूज आइडियल फ्रूट नहीं है क्योंकि इसमे फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में खाने के बाद भी थोड़ी देर बाद भूख लगने लगती है। वहीं इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 से भी ऊपर रहता है। इसलिए तरबूज को वेट लॉस के लिए आइडियल फ्रूट नहीं माना जा सकता है।

