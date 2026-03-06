चेचक वैक्सीन की खोज से सालों पहले भारत में लगता था टीका, प्रोसेस जान हैरत में पड़ जाएंगे

History of inoculation of smallpox in India before vaccination come: चेचक की वैक्सीन की खोज से सालों पहले से ही भारत में इस बीमारी का एंटीडॉट तैयार किया गया था। जिसे लगाने से बच्चों और बड़ों को इस बीमारी से बचाने का प्रयास किया जाता था।

बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन एक इफेक्टिव प्रोसेस है। जिससे अपनी आने वाली जनरेशन यानी बच्चों को किसी डेडली बीमारी से बचाया जा सके। पूरी दुनिया में इम्यूनिटी को बढ़ाने और बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों को, जिनके ऊपर किसी बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसी ही एक बीमारी थी चेचक, जिसे पुराने समय में ज्वरासुर के नाम से भी जाना जाता था। इस बीमारी से लड़ने के लिए 1798 में वैक्सीन की खोज हुई। लेकिन इस वैक्सीन की खोज से सालों पहले इंडिया में चेचक से बचने के लिए टीकाकरण किया जाता था। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इनफॉरमेशन में जिक्र किया गया है कि एक हजार ईसापूर्व चीन और भारत में टीकाकरण किया जाता था। टीकाकरण जिसमे एक हेल्दी इंसान में एक इन्फेक्टिव एजेंट का इंजेक्शन लगाने का प्रोसेस होता था, जिससे अक्सर हल्की बीमारी होती है और उस इंसान को फ्यूचर में गंभीर बीमारी से बचाया जा सकता था, भारत में ये प्रोसेस आम था। वैरियोलेशन नाम के स्मॉलपॉक्स वायरस मैटीरियल से टीकाकरण, चेचक की वैक्सीन की खोज से पहले किया जाता था और यह बीमारी से बचाने के लिए माने जाने वाले तरीकों में से एक था।

भारत की तकनीक देख विदेशी भी थे हैरान Mandla of India Traditions नाम की वेबसाइट में इस टीकाकरण के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। इस वेबसाइट में अलग-अलग किताबों का हवाला देकर लिखा गया है कि सत्रहवीं सदी में, भारत में चेचक का टीका लगाया जाता था। ब्राह्मणों का एक खास ग्रुप इन प्रोसेस को करने के लिए एक तेज लोहे की सुई का इस्तेमाल करता था। 1731 में, कोल्ट बंगाल में थे और उन्होंने इसे देखा और लिखा।

टीका लगाने का तरीका था खास इस ऑपरेशन को करने का तरीका बेहद खास था। थोड़े से पस को (जब चेचक बड़ा हो जाता है और अच्छी तरह का हो जाता है) लेकर उसे एक बहुत बड़ी नुकीली सुई की नोक में डुबोया जाता था। इससे कंधे के नीचे, बाजू के ऊपरी भाग में या कभी-कभी माथे में कई छेद किए जाते थे, जिसके बाद उस हिस्से को उबले हुए चावल के थोड़े से पेस्ट से ढक दिया जाता था। जब वे चाहते थे कि टीका लगे हुए हिस्से का ऑपरेशन जल्दी हो जाए, तो वे ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज को थोड़े से पस और उबले हुए चावल का एक छोटा सा गोला देते, जिसे अगले दो दिनों में दोपहर में दोहराया जाता था।

टीके ने असर दिखाया या नहीं पता करने का तरीका आज भी वैसे ही करता है काम जिस जगह पर छेद करके पस को इंजेक्ट किया जाता था, वहां आमतौर पर सूजन आ जाती और थोड़ा सा मवाद आ जाता था, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑपरेशन का कोई असर नहीं होता और व्यक्ति को कभी भी चेचक होने का खतरा रहता था, लेकिन इसके उलट अगर छेद में मवाद आ जाता है और बुखार या दाने नहीं निकलते हैं, तो उन्हें इन्फेक्शन नहीं होता था। वैक्सीन के असरदार होने का ये तरीका आज भी इसी प्रोसेस के साथ होता है। बच्चे को वैक्सीन लगाने के बाद हल्का बुखार और वैक्सीन की जगह पर पस आना जरूरी होता है।