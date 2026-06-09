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हिचकी रुकने का नाम नहीं ले रही? ये 5 आसान तरीके दिला सकते हैं तुरंत राहत

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Remedies to stop Hichki: अचानक शुरू हुई हिचकी कई बार लोगों के सामने शर्मिंदगी और परेशानी दोनों का कारण बन जाती है। अगर आपकी हिचकी भी जल्दी बंद नहीं होती, तो कुछ आसान घरेलू उपाय तुरंत राहत दिला सकते हैं।

हिचकी रुकने का नाम नहीं ले रही? ये 5 आसान तरीके दिला सकते हैं तुरंत राहत

कभी किसी जरूरी मीटिंग में, कभी दोस्तों के बीच और कभी रात को सोते समय अचानक शुरू हुई हिचकी अच्छे-खासे मूड का मजा खराब कर सकती है। शुरुआत में तो लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जब हिचकी लगातार आने लगे तो बोलना, खाना और यहां तक कि आराम करना भी मुश्किल हो जाता है। कई लोगों का मानना है कि हिचकी आने का मतलब 'कोई उन्हें याद कर रहा है' होता है लेकिन इसके पीछे असली वजह कुछ और होती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, जल्दी-जल्दी खाना, ज्यादा मसालेदार भोजन, ठंडे पेय या अचानक भावनात्मक बदलाव हिचकी की वजह बन सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपाय हिचकी को कुछ ही मिनटों में शांत करने में मदद कर सकते हैं।

आखिर हिचकी आती क्यों है?

हिचकी तब आती है जब सांस लेने में मदद करने वाली डायफ्राम नाम की मांसपेशी अचानक सिकुड़ जाती है। इसके बाद गले का हिस्सा तेजी से बंद होता है और 'हिक' जैसी आवाज सुनाई देने लगती है। ज्यादातर मामलों में यह कुछ मिनटों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कभी-कभी ज्यादा देर तक भी रह सकती है।

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1. ठंडा पानी धीरे-धीरे पिएं

हिचकी शुरू होते ही जल्दबाजी में पानी पीने की बजाय धीरे-धीरे छोटे घूंट लें। ठंडा पानी गले और नसों को शांत करने में मदद कर सकता है, जिससे हिचकी रुकने की संभावना बढ़ जाती है।

2. एक चम्मच शहद खाएं

शहद का मीठा और गाढ़ा स्वाद गले की नसों को अलग तरह का संकेत भेज सकता है। इसी वजह से कई लोगों को शहद खाने के बाद हिचकी से राहत महसूस होती है।

3. थोड़ा-सा चीनी खाएं

एक चम्मच चीनी मुंह में रखकर धीरे-धीरे निगलना भी एक पुराना घरेलू उपाय माना जाता है। चीनी का दानेदार रूप गले की नसों को सक्रिय करता है और हिचकी की गति को रोकने में मदद कर सकता है।

4. घुटनों को सीने से लगाएं

आराम से बैठ जाएं और दोनों घुटनों को कुछ सेकंड के लिए सीने की तरफ खींचें। इससे पेट और डायफ्राम पर हल्का दबाव पड़ता है, जो हिचकी को शांत करने में मदद कर सकता है।

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5. कुछ सेकंड के लिए सांस रोकें

गहरी सांस लें और कुछ सेकंड तक रोककर रखें। इससे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी बढ़ती है, जो डायफ्राम को सामान्य स्थिति में लाने में मदद कर सकती है।

हिचकी से बचने के लिए क्या करें?

  • धीरे-धीरे खाना खाएं: जल्दी-जल्दी खाने से हिचकी की संभावना बढ़ती है।
  • बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन से बचें: कुछ लोगों में मसालेदार भोजन हिचकी को बढ़ावा दे सकता है।
  • एक बार में जरूरत से ज्यादा ना खाएं: पेट भरने से ज्यादा खाना भी परेशानी बढ़ा सकता है।

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कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

अगर हिचकी कई घंटों या दिनों तक लगातार बनी रहे, बार-बार लौटकर आए या फिर खाने-पीने और नींद में परेशानी पैदा करे, तो विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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