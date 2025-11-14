Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थInstant Relief from Reverse Gas Nutritionist Shweta Shah One Glass Remedy
सीने में चढ़ती गैस का झटपट समाधान, न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह का एक गिलास वाला देसी नुस्खा

सीने में चढ़ती गैस का झटपट समाधान, न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह का एक गिलास वाला देसी नुस्खा

संक्षेप: न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह द्वारा सुझाया यह आयुर्वेदिक ड्रिंक रिवर्स गैस से देने वाला सरल घरेलू उपाय है। केवल एक गिलास में बनने वाला यह घोल तुरंत असर दिखाता है और पेट की असहजता को कम करता है।

Fri, 14 Nov 2025 10:39 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रिवर्स गैस यानी सीने से ऊपर की ओर उठने वाली गैस की समस्या आजकल बहुत आम होती जा रही है। अनियमित खानपान, देर रात भोजन, तली-भुनी चीजों का अधिक सेवन, तनाव और कम पानी पीना जैसी आदतें इस परेशानी को बढ़ा देती हैं। इससे पेट भारी महसूस होना, डकारें आना, पेट में जलन, छाती में दबाव और असहजता जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। ऐसे में लोग अक्सर तुरंत राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, जबकि आयुर्वेद में कई ऐसे प्राकृतिक उपाय मौजूद हैं जो गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग को जल्दी शांत कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रसिद्ध न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने एक बेहद आसान, एक ही गिलास में तैयार होने वाला घरेलू नुस्खा साझा किया है जो गैस को जल्दी शांत करता है और पाचन को दुरुस्त करता है। इस ड्रिंक में मौजूद हींग, काली मिर्च, काला नमक और सौंठ पाउडर जैसे मसाले पाचक एंजाइमों को सक्रिय करते हैं और आंतों में गैस बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। यह घर पर बनने वाला उपाय ना केवल सरल है बल्कि तुरंत असर दिखाता है।

रिवर्स गैस से राहत के लिए श्वेता शाह का नुस्खा-

1. आवश्यक सामग्री

1 गिलास पानी, ¼ चम्मच हींग, ¼ चम्मच काली मिर्च पाउडर, ½ चम्मच काला नमक, ¼ चम्मच सौंठ (ड्राई जिंजर) पाउडर

2. कैसे बनाएं यह गैस-रिलीफ ड्रिंक

  • एक पैन में एक गिलास पानी डालें।
  • उसमें हींग, काली मिर्च पाउडर, काला नमक और सौंठ मिला दें।
  • मिश्रण को तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए।
  • गैस बंद कर इसे छान लें। इसे गर्म–गर्म ही धीरे-धीरे सिप करें।

ये भी पढ़ें:बंद नाक और खांसी से परेशान? अपनाएं यह देसी भाप का नुस्खा

3. इसके फायदे

  • पेट में जमा गैस को तुरंत बाहर निकालने में मदद करता है।
  • रिवर्स गैस या सीने में दबाव की समस्या को शांत करता है।
  • पाचन में सुधार और एंजाइम एक्टिवेशन में सहायक।
  • ब्लोटिंग, भारीपन और डकार की समस्या में जल्दी राहत।
  • हींग और सौंठ आंतों में सूजन को कम करते हैं।

4. कब करें सेवन

  • भोजन के बाद भारीपन महसूस हो।
  • पेट में दबाव या गैस ऊपर की ओर चढ़ती हुई लगे।
  • अधिक तैलीय या मसालेदार भोजन करने पर।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।