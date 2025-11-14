सीने में चढ़ती गैस का झटपट समाधान, न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह का एक गिलास वाला देसी नुस्खा

संक्षेप: न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह द्वारा सुझाया यह आयुर्वेदिक ड्रिंक रिवर्स गैस से देने वाला सरल घरेलू उपाय है। केवल एक गिलास में बनने वाला यह घोल तुरंत असर दिखाता है और पेट की असहजता को कम करता है।

रिवर्स गैस यानी सीने से ऊपर की ओर उठने वाली गैस की समस्या आजकल बहुत आम होती जा रही है। अनियमित खानपान, देर रात भोजन, तली-भुनी चीजों का अधिक सेवन, तनाव और कम पानी पीना जैसी आदतें इस परेशानी को बढ़ा देती हैं। इससे पेट भारी महसूस होना, डकारें आना, पेट में जलन, छाती में दबाव और असहजता जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। ऐसे में लोग अक्सर तुरंत राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, जबकि आयुर्वेद में कई ऐसे प्राकृतिक उपाय मौजूद हैं जो गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग को जल्दी शांत कर सकते हैं।

प्रसिद्ध न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने एक बेहद आसान, एक ही गिलास में तैयार होने वाला घरेलू नुस्खा साझा किया है जो गैस को जल्दी शांत करता है और पाचन को दुरुस्त करता है। इस ड्रिंक में मौजूद हींग, काली मिर्च, काला नमक और सौंठ पाउडर जैसे मसाले पाचक एंजाइमों को सक्रिय करते हैं और आंतों में गैस बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। यह घर पर बनने वाला उपाय ना केवल सरल है बल्कि तुरंत असर दिखाता है।

रिवर्स गैस से राहत के लिए श्वेता शाह का नुस्खा-

1. आवश्यक सामग्री 1 गिलास पानी, ¼ चम्मच हींग, ¼ चम्मच काली मिर्च पाउडर, ½ चम्मच काला नमक, ¼ चम्मच सौंठ (ड्राई जिंजर) पाउडर

2. कैसे बनाएं यह गैस-रिलीफ ड्रिंक एक पैन में एक गिलास पानी डालें।

उसमें हींग, काली मिर्च पाउडर, काला नमक और सौंठ मिला दें।

मिश्रण को तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए।

गैस बंद कर इसे छान लें। इसे गर्म–गर्म ही धीरे-धीरे सिप करें।