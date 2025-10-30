गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने बताया फैटी लिवर के लिए फायदेमंद हैं केवल ये 3 ड्राई फ्रूट्स

संक्षेप: Only 3 dry fruits and nuts for fatty liver: इंदौर के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि फैटी लिवर की समस्या है और लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स में से केवल ये 3 ही खाएं। जो आपके लिवर को हेल्दी रखने में मदद करेंगे।

फैटी लिवर की समस्या दो तरह की होती है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर और एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। आमतौर पर शराब पीने वालों को एल्कोहलिक फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। लेकिन काफी सारे लोग जो कभी भी एल्कोहल का कन्जप्शन नहीं करते वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर के शिकार हो जाते हैं। जिसका मुख्य कारण मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। दोनों ही कंडीशन को अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो लिवर डैमेज हो सकता है। आमतौर पर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर की समस्या को शुरुआती समय में सही खानपान और वर्कआउट से ठीक की जा सकती है। आमतौर पर लोग ड्राई फ्रूटस एंट नट्स को हेल्दी समझकर खाते हैं लेकिन फैटी लिवर की समस्या में केवल ये 3 ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स ही खाना लिवर के लिए हेल्दी होता है।

डाइट का है खास महत्व फैटी लिवर की समस्या होने पर सही खानपान का होना जरूरी है। जिससे कि लिवर हेल्थ को मैनेज किया जा सकते।

कैलोरी इनटेक में कमी

फैट खासतौर पर ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट में कमी

फाइबर रिच फूड्स को ज्यादा से ज्यादा खाना

एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाना।

सारे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स नही हैं फैटी लिवर के लिए हेल्दी हेल्दी डाइट में अक्सर नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स को शामिल किया जाता है। लेकिन सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स फैटी लिवर के लिए अच्छे नहीं होते। इंदौर के जीबीएल अस्पताल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत गौतम ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया है कि केवल तीन ही ऐसे ड्राई फ्रूट्स और नट्स हैं जो फैटी लिवर के लिए हेल्दी हैं और अच्छे माने जाते हैं।

बादाम बादाम को सुपरफूड माना जाता है और फैटी लिवर के लिए भी ये नट्स हेल्दी है। विटामिन ई, हेल्दी फैट्स के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के साथ बादाम में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लिवर फंक्शन को सही करने में मदद करते हैं। साथ ही बादाम लिवर में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जिसकी वजह से लिवर पर फैट जमा नहीं होने पाती। साथ ही बादाम खाने से लिवर डिसीज की समस्या का खतरा भी कम होता है।

अखरोट बादाम की तरह अखरोट भी सुपरफूड में गिना जाता है। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है और साथ ही इसमे एंटीइंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जो लिवर के लिए फायदेमंद होती है। स्टडी के मुताबिक लिवर में हो रही सूजन को कम करने में फैटी एसिड मदद करते हैं। अखरोट में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर सेल्स को प्रिजर्व करते हैं। इसलिए हेल्दी लिवर चाहते हैं तो डाइट में थोड़ी मात्रा में अखरोट को शामिल करें।