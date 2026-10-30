आयरन लेवल बढ़ाएगी ये चटनी! बस शर्त है खाने का सही तरीका, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें
ब्लड रिपोर्ट में फेरेटिन लेवल कम आया है और आयरन की मात्रा कम है तो सप्लीमेंट्स के साथ लोग अनार का जूस और चुकंदर वगैरह खाने लगते हैं लेकिन आयरन का लेवल बढ़ाने में ये चटनी और भी ज्यादा हेल्प करेगी। न्यूट्रिशनिस्ट से जानें खाने की सही मात्रा।
शरीर में आयरन की कमी हो तो लोग आपको अनार का जूस और चुकंदर खाने की सलाह देते हैं। लेकिन इन चीजों में मौजूद लाल रंग शरीर का हीमोग्लोबिन और आयरन लेवल बढ़ाने में कुछ खास मदद नहीं करता। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेते हैं तो वो आपके शरीर में खून बढ़ाने और आयरन लेवल के लिए कई दूसरे तरह की खाने की सलाह देते हैं जैसे हलीम सीड्स। लेकिन ऐसे सीड्स आपको कहां मिलेंगे, कैसे खाना होगा और ये कहीं नुकसान ना कर जाए। इन सब उलझनों से बचना चाहते हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट की बताई बस इस चटनी को खाना शुरू कर दें। बस शर्त है कि ये चटनी एक खास मात्रा में खानी होगी, तभी इसका पूरा असर देखने को मिलेगा।
चटनी बढ़ाएगी शरीर का आयरन लेवल
ब्लड रिपोर्ट में फेरेटिन लेवल और आयरन का लेवल लो आया है और आपको इसे बढ़ाना है, सप्लीमेंट्स तो डॉक्टर ने लिख रखे हैं लेकिन शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर ब्लड को प्योर कर आयरन को बढ़ाने के लिए कुछ सिंपल चीजों से बनी ये चटनी खाना शुरू कर दें। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने इस खास चटनी की रेसिपी को शेयर किया है। जो बॉडी में आयरन लेवल बढ़ाएगा।
आयरन बढ़ाने वाली चटनी
आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ाने वाली इस चटनी के लिए चाहिए
एक कप ताजे करी पत्ते
दो चम्मच भुने हुए तिल
एक छोटा गुड़ का टुकड़ा
एक चम्मच नींबू का रस
काला नमक
इस चटनी को बनाने के लिए करी पत्तों को हल्का सा रोस्ट कर लें, जिससे ये क्रिस्पी हो जाएं। फिर भुने हुए तिल के साथ इन पत्तों को पीस लें और साथ में गुड़, काला नमक और नींबू का रस भी डाल दें। चटनी आसानी से पिस जाए इसलिए थोड़ा सा पानी भी डाल दें। रोजाना इस चटनी को ताजा बनाकर खाने के साथ सर्व करें।
कितनी मात्रा में खाएं ये चटनी
न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने बताया है कि आपको ये चटनी केवल एक चम्मच, थोड़ी सी स्वाद के लिए नहीं खानी। इसे खाने की सही मात्रा जरूरी है जिससे ये शरीर को फायदा पहुंचाएं। चटनी को लगभग 50 मिली की मात्रा हर रोज खानी है। एक कटोरी या लगभग तीन बड़े चम्मच चटनी को लेकर रोजाना खाएं। तो शरीर में आयरन लेवल बढ़ने में मदद मिलेगी।
आयरन की कमी के लक्षण
शरीर में आयरन की कमी हो गई है तो इसके लक्षण शरीर में दिखने लगते हैं-
- सबसे पहले शरीर में पीलापन नजर आता है
- होंठ, नाखून और चेहरे पर पीलापन दिखता है।
- बहुत ही जल्दी सांस फूलने लगती है
- थकान महसूस होती है
- हल्के से काम के बाद ही दिल तेजी से धड़कना
- बाल झड़ना, नाखून कमजोर होना
- चक्कर आना, कमजोरी और सिर दर्द महसूस होना
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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