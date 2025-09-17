बच्चों की कमजोर नजर को तेज कर सकता है डॉक्टर का बताया ये नुस्खा, आजमाकर देख लें improve eyesight in kids doctor goyal suggest home remedy can increase vision, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थimprove eyesight in kids doctor goyal suggest home remedy can increase vision

बच्चों की कमजोर नजर को तेज कर सकता है डॉक्टर का बताया ये नुस्खा, आजमाकर देख लें

Improve weak eyesight: बहुत ही छोटी उम्र में जिन बच्चों को नजर का चश्मा लग जाता है और नजरों से देखने में दिक्कत होती है। उनके लिए डॉक्टर सुभाष गोयल का बताया ये घरेलू नुस्खा असर दिखा सकता है। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 11:48 AM
बच्चे आजकल कमजोर नजर का शिकार हो रहे हैं। घंटों मोबाइल, लैपटॉप और टीवी पर बिताने के साथ ही उनकी आउटडोर एक्टीविटी कम हो गई है। जिससे नजरों को दूर तक नेचुरल रोशनी में देखने की आदत खत्म हो जाती है। वहीं पढ़ने-लिखने के साथ आंखों को रेस्ट ना देने की वजह से कम उम्र में ही बच्चों आई मसल्स वीक होने लगती है। खानपान में न्यूट्रिशन की कमी और भी ज्यादा इस वीक मसल्स को बढ़ा देता है। जिसकी वजह से नजरों का कमजोर हो जाना काफी आम बात हो गई है। लेकिन बच्चों की कमजोर हो रही नजर को सही करने के लिए डॉक्टर सुभाष गोयल ने नेचुरल तरीका बताया है।

डॉक्टर सुभाष गोयल ने बताया नेचुरल तरीका

सुभाष गोयल नेचुरल उपचार बताने को लेकर फेमस है। कई सारे शोज में उन्होंने बताया है कि जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है और कम उम्र में नजर का चश्मा लग जाता है। उन्हें ये उपाय करने से राहत मिलती है। कम उम्र में कमजोर हो चुकी नजर को ठीक करने में मदद मिलती है। और उम्र बढ़ने के साथ पावर बढ़ने की समस्या खत्म हो जाती है।

नारियल और देसी घी मिलाकर लगाएं

100 ग्राम शुद्ध देसी घी में 50 ग्राम शुद्ध नारियल का तेल मिलाकर रख लें। इस मिक्सचर को बच्चों की नाभि और अंडरआर्म्स में लगाएं। रात को सोने से पहले और सुबह नहाने से पहले दो बार इस मिक्सचर को लगाने से आंखों की नजर को तेज होने में मदद मिलती है। आयुर्वेद में नाभि को प्राण कहा गया है। यहां पर कई सारी नसें होती है सीधा दिमाग तक जाती है। जब घी और नारियल के तेल के मिक्सचर को लगाते हैं तो इससे दिमाग के पीछे का हिस्सा मेडुला एक्टिव होता है और बच्चों में कमजोर याददाश्त बढ़ाने के साथ आंखों की नजर को तेज करने में मदद मिलती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। किसी भी तरह के प्रयोग से पहले चिकित्सकीय सहायता अवश्य लें।

