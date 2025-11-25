Hindustan Hindi News
हैदराबाद की डॉक्टर ने बताया दुनिया का सबसे खतरनाक कार्बोहाइड्रेट; चीनी, मैदा, चावल नहीं बल्कि…

संक्षेप:

आप हेल्थ कॉन्शस हैं फिर भी अनजाने में कई बार कुछ चीजें सेफ समझकर खा लेते हैं। अब हैदराबाद की एक डॉक्टर ने लोगों को अलर्ट करते हुए बताया है कि मैदा, चीनी और चावल से ज्यादा खतरनाक कार्बोहाइड्रेट क्या है और इससे क्यों बचना चाहिए।

Tue, 25 Nov 2025 12:38 PM
आपने कई हेल्थ कॉन्शस लोगों और एक्टर्स से मुंह से सुना होगा कि वे मैदा, चीनी, सफेद चावल जैसी चीजें नहीं खाते। अब हैदराबाद की डर्मैटोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा रेड्डी ने बताया है कि ये नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक कार्बोहाइड्रेट कुछ और है। यह कुछ ऐसी चीजों में पाया जाता है जिसे लोग हेल्दी समझकर खा लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी ने आगाह किया कि पैकेज्ड चीजे लेते वक्त इनके लेवल पर क्या चेक करें।

डॉक्टर ने बताया खतरानाक कार्ब

डॉक्टर पूजा रेड्डी ने अपने वीडियो में बताया है, नंबर वन, दुनिया का सबसे खतरनाक कार्बोहाइड्रेट चीनी, मैदा या सफेद चावल नहीं। यह एक ऐसी चीज है जो शुगर से भी ज्यादा खतरनाक है। यह शरीर में बहुत इनफ्लेमेशन पैदा करता है, इससे तोंद निकलती है, फैटी लिवर की समस्या होती है जिससे कि 10 करोड़ भारतीय पीड़ित है। यह कार्बोहाइड्रेट क्या है? इसे इंडस्ट्रियल स्टार्च कहते हैं। मैं आलू या चावल वाले स्टार्च की बात नहीं कर रही जो कि घर का होता है। मैं बात कर रही हूं उस नकली स्टार्च की जो फैक्ट्री और लैब में बनता है।

लेवल में ये दिखें तो हो जाएं सावधान

डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि इंडस्ट्रियल स्टार्च में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। यह प्रोसेस्ड फूड की मात्रा बढ़ाने या उन्हें गाढ़ा करने के लिए मिलाया जाता है। डॉक्टर ने लोगों से अपील की कि जब भी कुछ खाएं तो इसका लेवल जरूर चेक करें कि इसमें कॉर्न स्टार्च, मल्टोडेक्सट्रिन या मॉडिफाइड फूड स्टार्च तो नहीं पड़ा। यह स्टार्च बिस्किट, सॉस, रेडी टु ईट फूड मिक्स जैसी चीजों में मिलाया जाता है। इससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा रहता है, इनफ्लेमेशन और बॉडी फैट बढ़ाता है।

तेजी से बढ़ती है शुगर

डॉक्टर पूजा बताती हैं, 'स्टार्च शुगर मॉलिक्यूल की एक चीन होती है। इंडस्ट्री के स्टार्च को काफी हीट किया जाता है, केमिकल मिले होते हैं और प्रोसेसिंग की जाती है तो यह आसानी से आपके शरीर में टूट जाता है। जब आप इसे खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल शुगर से कहीं ज्यादा स्पाइक करता है। यह एक चम्मच चीनी डायरेक्ट खाने से भी तेजी से स्पाइक करता है।'

कैसे बचें

डॉक्टर पूजा ने बताया कि इंडस्ट्रियल स्टार्च से स्वाद नहीं बढ़ता ना ही इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। यह बस एक सस्ता फिलर है जो कि चीजों को गढ़ा करने के लिए मिलाया जात है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो होती है। उन्होंने बताया कि माल्टोडेक्सट्रिन, मॉडिफाइड फूड स्टार्च, कॉर्न स्टार्च, मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च, मॉडिफाइड टापियोका स्टार्च और व्हीट स्टार्च ये सभी इस कैटिगरी में आते हैं। आप अगर बिस्किट्स, सूप, सॉस, प्रोटीन पाउडर, रेडी टु ईट मिक्स को हेल्दी समझकर खाते हैं तो इनका लेवल जरूर चेक कर लें।

