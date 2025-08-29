अकेले में हार्ट अटैक आए तो क्या करें? एक्सपर्ट की सलाह बचा सकती है आपकी जान!

ज्यादातर लोगों को ये तो पता है कि किसी और को हार्ट अटैक आने की स्थिति में क्या करना है। लेकिन अगर हार्ट अटैक अकेले में आ जाए, तो क्या करना है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से बता रहे हैं।

हार्ट संबंधी बीमारियां भारत में तेजी से बढ़ती जा रही हैं। आजकल युवाओं में भी हार्ट अटैक के केस आय दिन सुनने को मिलते हैं। ऐसे में अपने लाइफस्टाइल और खानपान को सुधारने के साथ-साथ कुछ इमरजेंसी फर्स्ट एड सीखना भी बेहद जरूरी है। उदहारण के लिए हार्ट अटैक आने पर मरीज को सीपीआर देना और कुछ बेसिक फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए। अब ज्यादातर लोगों को ये तो पता है कि किसी और को हार्ट अटैक आने की स्थिति में क्या करना है। लेकिन भगवान ना करे अगर आपको हार्ट अटैक अकेले में आ जाए, तो क्या करना है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से बता रहे हैं, आइए जानते हैं।

हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण हार्ट अटैक आने पर क्या करें, इससे पहले ये समझना जरूरी है कि इसका पता कैसे लगाएं। इसके कुछ शुरुआती लक्षणों के बारे में बताएं तो हार्ट अटैक शुरू होने से पहले सीने में तेज दर्द और दबाव महसूस होता है। सीने का ये दर्द कई बार हाथ, पीठ और जबड़े तक भी पहुंच जाता है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होना, ठंडा पसीना आना, कमजोरी और चक्कर महसूस करना इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए।

एस्पिरिन की गोली चबाकर खाएं फिटनेस एक्सपर्ट प्रथमेश कहते हैं कि आपके पास हमेशा एस्पिरिन की गोली होनी चाहिए। अगर आपको जरा भी खतरा महसूस हो तो एस्पिरिन को चबाकर खा लें। दरअसल एस्पिरिन ब्लड क्लॉट बनने की गति को धीमा करती है और दिल तक ब्लड फ्लो बनाए रखने में मदद करती है। मोटे तौर पर कहें तो एस्पिरिन एक ब्लड थिनर का काम करती हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है, तो हमेशा अपने साथ एस्पिरिन जरूर रखें।

कफ सीपीआर (CPR) करेगा मदद फिटनेस एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप अकेले हैं, तो आपको तुरंत कफ सीपीआर शुरू कर देना चाहिए। कफ सीपीआर में आपको जोर-जोर से सांस लेते हुए खांसना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से हार्ट पर दवाब पड़ता है और पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई बनी रहती है। प्रथमेश कहते हैं कि ऐसा कम से कम तब तक करना जारी रखें, जबतक आपको प्राइमरी हेल्प यानी सीपीआर नहीं मिल जाता। इसके बाद जितना जल्दी हो सके, हॉस्पिटल पहुंचें।