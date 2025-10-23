ज्यादा बोलने से आवाज बैठ गई तो केवल गर्म पानी से नहीं मिलेगा आराम, रोजाना करें ये एक्सरसाइज

संक्षेप: How to heal damaged vocal cords naturally: ज्यादा बोलने की वजह से अक्सर गले में खराश हो जाती है और गला बैठ जाता है। इसमे गुनगुना पानी पीने की सलाह मिलती है। लेकिन केवल गुनगुना पानी नहीं साथ में हमिंग एक्सरसाइज से पूरी तरह मिलेगा आराम।

काफी सारे लोगों का गला बैठ जाता है। यानी की उनकी आवाज कुछ धीमी और फटी सी निकलने लगती है। जिसका कारण अक्सर डॉक्टर लगातार ज्यादा बोलना बताते हैं। दरअसल, टीचर और वकील जैसे लोग जिन्हें लगातार बोलना पड़ता है या जोर लगाकर बोलना पड़ता है। उनके गले में खराश और आवाज बैठने की प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादा बोलने की वजह से जब आवाज बैठ जाती है तो अक्सर हल्का गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है। जिससे पूरा आराम नहीं मिलता। जिन लोगों की आवाज ज्यादा बोलने की वजह से बैठ जाती है। तो उन्हें रोजाना ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो आवाज को पूरी तरह से नॉर्मल करने में मदद करेगी।

क्यों बैठ जाती है आवाज कई बार दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दरअसल, हमारे गले में आवाज के लिए दो वोकल कार्ड होते हैं। जो बोलने पर गिटार के स्ट्रिंग की तरह बजते हैं। जब लगातार या ज्यादा मात्रा में बोला जाता है तो इन स्ट्रिंग में सूजन आ जाती है। जिसकी वजह से ठीक से वाइब्रेट नहीं कर पाते हैं और आवाज बैठी हुई सुनाई देती है।

गर्म पानी से नहीं मिलता पूरा आराम गर्म पानी पीने की वजह से पहले थोड़ा आराम महसूस होता है। लेकिन चूंकि कॉर्ड स्ट्रिंग का अंदरूनी हिस्सा सूजा रहता है और पानी वहां तक नहीं पहुंचता जिसकी वजह से स्ट्रिंग की सूजन कम नहीं होती और आवाज बैठी ही रहती है।

बैठी हुई आवाज को ठीक करने के लिए गर्म पानी के साथ ही इस एक्सरसाइज को रोजाना करें। इससे वोकल कॉर्ड की सूजन में आराम मिलेगा और बैठी हुई आवाज ठीक हो जाएगी।