नींद ना आने से परेशान रहते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट के बताए इस हैक को ट्राई करें, गुड स्लीप में मिलेगी मदद

संक्षेप:

Hack To Try For Good Sleep: गहरी, अच्छी और सुकून भरी नींद के लिए काफी सारे लोग तरसते रहते हैं। अक्सर उन्हें शिकायत रहती है कि वो सोते तो हैं लेकिन उन्हें गहरी नींद नहीं आती। जिससे सुबह वो फ्रेश फील नहीं करते। इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया ये हैक

Jan 08, 2026 09:18 am IST
गहरी और सुकूनभरी नींद इन दिनों काफी सारे लोगों के लिए समस्या बन गई है। दरअसल, काफी सारे लोगों को बिस्तर पर जाते ही नींद ना आने की समस्या परेशान करती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक केवल भारत में ही टोटल पॉपुलेशन के लगभग 10 से 30 प्रतिशत लोग इनसोमनिया के शिकार है। जिसकी वजह से उन्हें गहरी नींद ना आने की समस्या रहती है। अक्सर इन समस्याओं से निपटने के लिए लोगों को स्क्रीन टाइम कम करने, चाय-कॉफी शाम को ना पीने, गर्म पानी से नहाने और जायफल जैसे मसालों को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

साथ ही इनसोमनिया के मरीजों के लिए एक सलाह कि उन्हें रात को दस बजे के बाद बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये मेलाटोनिन हार्मोनस के प्रोडक्शन का पीक टाइम होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर नींद नहीं आ रही और रात को करवट बदलने में ही समय चला जा रहा। तो सोशल मीडिया पर ब्रेन कोच, न्यूरोलॉजिस्ट श्वेता अड़ातिया ने खास तरह के हैक को ट्राई करने के लिए बताया है। जिसकी मदद से नींद लाने में मदद मिलेगी।

गुड स्लीप के लिए ट्राई करें ये हैक

  • अगर आप गहरी और अच्छी नींद पाना चाहते हैं और ऊपर लिखे कई तरह के उपायों को अपना चुके हैं। समय से बिस्तर पर भी लेट जाते हैं लेकिन नींद आंख से कोसों दूर रहती है। तो ब्राह्मरी प्राणायाम के इस हैक को ट्राई करें। ब्राह्मरी प्राणायाम में हमिंग बी की आवाज गले से निकाली जाती है।
  • तो सुबह के समय बैठकर ब्राह्मरी प्राणायाम को करने की प्रैक्टिस करें। गहरी सांस लें और मुंह को बंद कर गले से मधुमक्खी के जैसे आवाज निकालें। इस ब्रीदिंग प्राणायाम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले।
  • रात को जब सोने जाएं तो इस ब्राह्मरी प्राणायाम की आवाज को रिप्ले करके सुनें। करीब 10-12 मिनट तक सोते वक्त अपनी इस आवाज को सुनें क्योंकि ये आवाज आपके दिमाग में रजिस्टर्ड है। जिसे सुनकर ब्रेन को रिलैक्स होकर नींद लाने में मदद करेगा।
  • न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि उन्होंने इस प्रैक्टिस को अपने कई पेशेंट पर ट्राई किया हैं और उन्हें आराम मिला है। तो आप भी ब्राह्मरी प्राणायाम की प्रैक्टिस को ट्राई करके देखें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
