क्या जड़ से खत्म हो सकती है गठिया? AIIMS डॉक्टर ने बताया देसी नुस्खा

संक्षेप: आजकल कम उम्र में ही लोगों को गठिया की बीमारी पकड़ रही है। इस बीमारी में जोड़ों में तेज दर्द, सूजन, जकड़न की समस्या हो जाती है। AIIMS के डॉक्टर ने बताया कि गठिया को कैसे खत्म कर सकते हैं।

गठिया की बीमारी आजकल लोगों को बेहद कम उम्र में ही परेशान कर रही हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फिर जोड़ों (गांठों) का दर्द होने लगता है, इसे ही गठिया कहते हैं। इस बीमारी में जोड़ों में दर्द, सूजन, जकड़न, चलने-फिरने, उठने-बैठने में तकलीफ होती है। इन जोड़ो की अंदर की परत या कार्टिलेज धीरे-धीरे घिसने लगता है, वैसे ही गठिया शरीर को पकड़ती जाती है। एम्स नई दिल्ली के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर भावुक गर्ग ने गठिया की बीमारी बढ़ने का कारण और इससे निजात पाने का एक देसी नुस्खा बताया है लेकिन इसे करना थोड़ा मुश्किल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्यों होती है डॉक्टर के मुताबिक, आजकल की बदली हुई लाइफस्टाइल ही गठिया का कारण बन चुकी है। अच्छा खाना, रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी आपकी मांसपेशियों की ताकत पर निर्भर करती है। अब खाना भी असली नहीं है और न ही लोग एक्सरसाइज करते हैं। बल्कि लंबे समय तक लैपटॉप पर बैठकर काम करते हैं, जिससे शरीर का पोष्चर बिगड़ा रहता है। धूप में न जाने के कारण विटामिन डी की कमी हो रही है और यही कारण है कि आजकल 25-30 साल वाले युवाओं को भी अर्थराइटिस घेर रही है।

क्या है देसी फॉर्मूला

डॉक्टर भावुक का कहना है कि घंटों तक कुर्सी से चिपके रहना गलत है। बल्कि सभी को थोड़ा चलना-फिरना या फिर बीच में उठना-बैठना चाहिए। इससे शरीर और मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं। अगर आपको गठिया के लक्षण दिख रहे हैं, तो टहलना शुरू करें। जापानी वॉकिंग ऐप से 10 हजार स्टेप्स चलने का ट्रेंड शुरू हुआ लेकिन अगर आप रोजाना 7000 स्टेप्स भी चल लेते हैं तो जोड़ों का दर्द या गठिया से बच सकते हैं। टहलने से शरीर एक्टिव रहता है और ज्वाइंट पेन नहीं होते। अगर आपकी समस्या ज्यादा बढ़ गई है, तो डॉक्टर से सलाह लें।

कैसे बचें? डॉक्टर का कहना है बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी न करना इस बीमारी को सीधी दावत देना है। थोड़ा टहलना शुरू करें या फिर घर में ही स्ट्रेचिंग जैसी एक्सरसाइज करें। इससे आपका शरीर और मांसपेशियां हेल्दी रहेंगी। कोशिश करें कि अच्छा खाना खाएं और सुबह की धूप लें। जंक या ऑयली फूड से खुद को बचाएं।