सोने से पहले नहीं छोड़ पा रहे फोन चलाने की आदत? ये 5 टिप्स दिलाएंगी सुकून भरी नींद!

अगर आप अच्छी और पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं तो कई मानसिक और शारीरिक बीमारियों को बुलवा दे रहे हैं। अब सवाल है कि स्क्रीन टाइम को भला कैसे कम किया जाए और सोने से कितनी देर पहले इन्हें बंद करना जरूरी है? चलिए विस्तार में इन्हें जानते हैं-

आजकल फोन, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन से हमारा नाता कुछ ज्यादा ही गहरा हो चुका है। इसका सीधा असर हमारी नींद पर भी पड़ा है। आजकल गिने-चुने ही लोग हैं जो रात में वाकई गहरी और अच्छी नींद ले पा रहे हैं। इसके पीछे एक मुख्य कारण हैं सोने से ठीक पहले भी स्क्रीन देखते रहना। फोन, लैपटॉप या टीवी देखने के तुरंत बाद आप सोते हैं तो नींद जल्दी नहीं आती और स्लीप क्वालिटी भी खराब होती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर आप अच्छी और पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं तो कई मानसिक और शारीरिक बीमारियों को बुलवा दे रहे हैं। अब सवाल है कि स्क्रीन टाइम को भला कैसे कम किया जाए और सोने से कितनी देर पहले इन्हें बंद करना जरूरी है? तो चलिए विस्तार में इन्हें जानते हैं।

स्क्रीन टाइम नींद को कैसे प्रभावित करता है? सबसे पहला सवाल तो यही है कि सोने से ठीक पहले फोन, लैपटॉप या टीवी देखने और नींद के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। इसे आसान शब्दों में समझें तो दरअसल इन सभी डिवाइसेज से ब्लू लाइट निकलती है, जो हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है। इससे शरीर में मेलाटोनिन (नींद का हार्मोन) बनने में रुकावट होती है, जिससे नींद नहीं आती या बार-बार टूटती है।

सोने से कितनी देर पहले बंद कर देना चाहिए स्क्रीन देखना? हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो सोने से लगभग एक घंटा पहले स्क्रीन देखना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन छोटी-छोटी टिप्स की मदद से आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। यहां हम ऐसे ही कुछ नियम बता रहे हैं, जिन्हें आपको अपने और अपनी फैमिली के रूटीन का हिस्सा जरूर बना लेना चाहिए।

टिप 1: एक फिक्स टाइम सेट करना जरूरी है सबसे जरूरी है कि अपने सोने का एक टाइम फिक्स रखें। इससे स्क्रीन टाइम मैनेज करने भी आसानी होगी। उदाहरण के लिए अगर आप फिक्स कर लेते हैं कि 10 बजे हर हाल में सोना है, तो 9 बजते ही स्क्रीन टाइम पूरी तरह बंद कर सकते हैं। जब हमारा सोने का टाइम फिक्स नहीं होता है, तभी स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने में दिक्कत आती है।

टिप 2: अपने फोन को बेड से दूर रखें अक्सर हम बेड के पास ही फोन रखते हैं और कोई ना कोई बहाना मिलते ही इसे उठा लेते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया तरकीब है कि फोन को बेड से थोड़ी दूरी पर ही रखें, ताकि दोबारा उठाने का मन भी ना हो और नोटिफिकेशन डिस्टर्ब भी ना करें। कई स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि बिल्कुल तकिए के पास फोन रखकर सोना सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो बेहतर रहेगा कि इसे अवॉइड ही करें।

टिप 3: एक रिलैक्सिंग नाइट टाइम रूटीन बनाएं एक घंटा पहले स्क्रीन टाइम छोड़ देना है, तो अब सवाल है कि उसकी जगह करें क्या। बेहतर रहेगा कि आप अपना एक रिलैक्सिंग सा नाइट टाइम रूटीन बनाएं। मेडिटेशन करना, किताब पढ़ना, फैमिली से बातचीत, हल्का म्यूजिक सुनना, स्किनकेयर करना, खुद को मसाज देना जैसी कई चीजें हैं जिन्हें आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

टिप 4: नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करें कई बार फोन में कुछ जरूरी देखना भी पड़ जाता है। इसलिए रात होते ही आप नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कर सकते हैं। इससे आंखों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और नींद भी कम प्रभावित होगी। हालांकि ये सिर्फ आपको तभी करना है, जब बहुत जरूरी हो।

टिप 5: वार्म लाइटिंग का इस्तेमाल करें रात के समय बहुत ब्राइट सफेद लाइट की जगह हल्की पीली या वार्म लाइटिंग का इस्तेमाल करें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलता है और शरीर धीरे-धीरे नींद के लिए तैयार होता है।

छोटी शुरुआत लाएगी बड़े बदलाव अचानक से अपने रूटीन में ये बड़ा बदलाव लाना मुश्किल लग सकता है। लेकिन धीरे-धीरे एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। एक घंटा नहीं तो शुरुआत सोने से आधा घंटा पहले स्क्रीन टाइम बंद करने से करें। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएं। याद रखें ये छोटी-छोटी सी आदतें ही हैं जो बड़े बदलाव ले कर आती हैं।