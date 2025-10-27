Hindustan Hindi News
ब्रेस्ट साइज कम करने के लिए अपनाएं ये तरीके, सही आकार के साथ मिलेगी कसावट

संक्षेप: ब्रेस्ट साइज ज्यादा बढ़े हुए हो, तो महिलाएं कॉन्फिडेंस खो देती हैं। साथ ही कोई भी आउटफिट कैरी करने में सोचना पड़ता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान है, तो हम कुछ समाधान बता रहे हैं। इन्हें ट्राई करके देखें।

Mon, 27 Oct 2025 05:45 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
कई महिलाएं बढ़े हुए ब्रेस्ट साइज से परेशान रहती हैं, उन्हें काफी शर्मिंदगी लगती है। ऐसे में महिलाएं कोई भी कपड़ा पहनने से पहले भी कई बार सोचती है। बिग ब्रेस्ट साइज के कारण कई महिलाओं का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। अगर आप भी बड़े स्तनों से परेशान हैं, तो हम आपके पास इसका समाधान लेकर आए हैं। चलिए बताते हैं ब्रेस्ट साइज को कम करने के लिए क्या करें।

फल खाएं

ब्रेस्ट के ऊपर हिस्से में वसा होता है, जिसे कम करने के लिए आपकी डायट भी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही कुछ फल ऐसे हैं, जो शरीर में अतिरिक्त वसा को कम करते हैं। ऐसे में आप सेब, संतरा, अंगूर, बेरीज खा सकते हैं।

मेथी का पानी

मेथी का पानी कई समस्याओं का समाधान करता है, जैसे बाल, त्वचा, वेट लॉस और ब्रेस्ट साइज। जी हां, मेथी का पानी आप सुबह खाली पेट पिएं। इससे ब्रेस्ट साइज पर भी असर होता है और आकार कम होगा।

फ्लैक्स सीड्स

फ्लैक्स सीड्स भी आप खा सकती हैं। अलसी के बीज में कई ऐसे विटामिन्स, एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ब्रेस्ट साइज नेचुरली कम करते हैं। अलसी के बीज आप ऐसे भी खा सकते हैं और पानी में भिगोकर भी।

चिकन खाएं

अगर नॉन-वेज खाते हैं, तो चिकन जरूर खाएं। चिकन खाने से वसा कम होगा और शरीर में प्रोटीन-विटामिन की कमी पूरी होगी। चिकन को आप ग्रिल्ड या बॉयल करके खा सकते हैं।

ग्रीन टी

ग्रीन टी पीने से कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे वजन कंट्रोल करना, हार्ट हेल्थ। साथ ही ग्रीन टी शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी कम करती है। ब्रेस्ट साइज को ये कम करने में मदद करेगी।

अदरक

अदरक भी ब्रेस्ट साइज कम करने में हेल्प करेगा। अदरक खाने से शरीर का अतिरिक्त फैट कम होगा और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। अदरक का पानी या इसे आप सलाद-सब्जी में खाएं।

एक्सरसाइज

ब्रेस्ट साइज को कम करने के लिए आप पुशअप्स कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रंट रेजेज एक्सरसाइज से भी ब्रेस्ट का आकार कम किया जा सकता है। इन्हें ट्राई करें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
