नए साल की पार्टी के बाद तुरंत हैंगओवर उतारने के लिए अपनाएं 5 तरीके, हेल्थ एक्सपर्ट ने बताए

नए साल की पार्टी के बाद तुरंत हैंगओवर उतारने के लिए अपनाएं 5 तरीके, हेल्थ एक्सपर्ट ने बताए

25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक लगातार पार्टी का हैंगओवर तेज सिर दर्द का कारण बन जाता है। कई बार हैंगओवर से लोगों का पेट भी खराब हो जाता है। ऐसे में अगर आप पार्टी का हैंगओवर खत्म करना चाहते हैं, तो 5 तरीके ट्राई करके देख लें।

Jan 01, 2026 10:39 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
नए साल पर ज्यादातर लोगों का पार्टी का प्लान होता है और कुछ लोग तो 31 और 1 दोनों दिन जश्न मनाते हैं। पार्टी का माहौल, ड्रिंक्स, डांस, स्नैक्स, ऑयली फूड्स शरीर में दर्द पैदा कर देता है। जो लोग पार्टी में शराब का सेवन ज्यादा कर लेते हैं, उन्हें तो बिल्कुल अलग हैंगओवर हो जाता है और फिर अगले दिन जोर का सिर दर्द भी बना रहता है। ऐसे में कई लोग पेनकिलर या फिर सिर दर्द की गोली लेने लगते हैं। कुछ लोग नींबू पानी पीकर भी हैंगओवर खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज वाला सिर दर्द इससे आसानी से नहीं जाता है। पार्टी के अगले दिन या फिर तुरंत हैंगओवर खत्म करने के लिए एचडीयू हेल्थ केयर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने हैंगओवर खत्म करने के 5 आसान और हेल्दी तरीके बताएं हैं।

हैंगओवर कसे खत्म करें

1- केला- कम से कम 2 केला खाएं। केले में पोटैशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसे खाने से हैंगओवर कम होता है और ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। इसे खाने से चक्कर या उल्टी के लक्षण नहीं दिखते और इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस हो जाता है।

2- इलेक्ट्रॉल पाउडर- दूसरा तरीका है कि पानी में इलेक्ट्रॉल पाउडर घोलकर पिएं। शराब का सेवन करने के बाद शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। इस दौरान खूब पानी पीने की सलाह भी दी जाती है। ऐसे में आप इलेक्ट्रॉल पाउडर पानी में घोलकर पी लें।

3- अदरक- अदरक का रस पानी में मिलाकर या फिर अदरक की चाय भी आपका हैंगओवर उतार सकता है। अदरक में ऐसे एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हैंगओवर खत्म करते हैं और जी मिचलाना, पेट की गड़बड़ी से भी बचाते हैं। अदरक ऐसे भी चबाकर खा सकते हैं या फिर इसका शॉट बनाकर पिएं।

4- नारियल पानी- अगर कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है, तो नारियल पानी पिएं। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में होता है। नारियल पानी पीकर भी आप हैंगओवर खत्म कर सकते हैं। नारियल पानी एक डिटॉक्स ड्रिंक भी माना जाता है, जो लिवर के लिए भी अच्छा होगा।

5- दही- हैंगओवर को खत्म करने के लिए आप दही भी खा सकते हैं। दही में लैक्टिक एसिड होता है और इसका खट्टा स्वाद हैंगओवर खत्म कर देगा। दही को आप ऐसे ही या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। दही में नमक या चीनी डालकर न खाएं। सादा दही ही फायदा करेगा।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

