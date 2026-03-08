एसिडिटी की समस्या से निपटने में इन तरीकों ने की मदद, 21 दिन तक किया ये एक काम

खट्टी डकार, पेट दर्द, सीने में जलन जैसी दिक्कतें एसिडिटी के लक्षण हैं। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ तरीके आपके काम आ सकते हैं। इसके अलावा यहां जानिए 21 दिन तक क्या करें।

खराब लाइफस्टाइल आजकल कई समस्याओं का कारण बन रहा है। पेट से जुड़ी समस्याएं भी तेजी से लोगों में बढ़ रही हैं। खासकर पेट में जलन या एसिड रिफ्लक्स की समस्या से ज्यादातर लोग परेशान हैं। हैवी फूड या तली-भुनी चीजें इस समस्या का कारण बन रही हैं। बहुत से लोग इस समस्या से निपटने के लिए दवाई का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर हर दिन इस समस्या से परेशान हो रहे हैं तो आपको कुछ बदलावों को अपनाने की जरूरत है। यहां उन तरीकों के बारे में बता रहे हैं जिनसे एसिडिटी की दिक्कत दूर करने में मदद मिली। इस तरीकों के अलावा आपको 21 दिनों तक एक काम रोजाना करना होगा, जानिए क्या।

एसिडिटी से निपटने के लिए किन तरीकों को अपनाएं 1) बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं, खासतौर से डिनर के बाद। ये आदत एसिडिटी का कारण बन सकती है। इसलिए खाना खाने के बाद कभी भी लेटना नहीं चाहिए। सोने से कम से कम 3 घंटे पहले अपना डिनर कर लें ताकि पाचन आसानी से हो सके। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे-धीरे समस्या खत्म हो जाएगी।

2) रात में एसिडिटी की समस्या से बचने के लिए बिस्तर के सिरहाने को लगभग 6 इंच ऊपर उठा कर सोना शुरू करें। इसके लिए एक्सट्रा तकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल कभी-कभी पेट पर दबाव पड़ने से एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है और सिर ऊपर करने से दबाव कम पड़ता है।

3) रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पिएं, लेकिन खाने के समय ज्यादा पानी पीने से बचें क्योंकि इससे पाचन एंजाइम पतले हो सकते हैं और पेट फूलने की समस्या हो सकती है।

4) आधा गिलास ठंडा टॉन्ड दूध पिएं। लेकिन बिना चिनी के। दूध प्राकृतिक रूप से एसिडिटी को कम करता है।

5) एसिडिटी क्यों हो रही है इसे पहचानना जरूरी है। आम तौर पर कैफीन, चॉकलेट, प्याज, लहसुन और मसालेदार/तले हुए खाने की वजह से ये दिक्कत होती है। इसका पता लगाने के लिए 3 दिनों तक एक ही चीज को खाएं, जिससे दिक्कत हो उसे खाना छोड़ दें।