कभी कैंसर ना हो इसके लिए क्या करें? डॉक्टर बता रहे 6 सिंपल टिप्स

कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका नाम ही लोगों में दहशत पैदा कर देता है। ये लाजमी भी है, क्योंकि कई केस में कैंसर का पता ही इतनी देरी से चलता है कि फिर कुछ नहीं किया जा सकता। बीते सालों में तो कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या भी चौंकाने वाली है। दरअसल कैंसर होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, इनमें आपकी लाइफस्टाइल संबंधी आदतें सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। जाने-माने डॉक्टर इरिक बर्ग एक वीडियो पोस्ट में बताते हैं कि कैंसर एक नॉर्मल सेल से तब आपकी बॉडी में फैलता है, जब माइटोकोंड्रिया डिस्ट्रॉय होता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी कैंसर ना हो, तो माइटोकोंड्रिया को बचाना जरूरी है। इसके लिए आप छोटी-छोटी चीजें कर सकते हैं।

विटामिन डी का ध्यान रखें विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने, सेल्स की ग्रोथ रेग्यूलेट करने और एब्नार्मल सेल डिविजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो कैंसर का एक बड़ा कारण होता है। डॉक्टर इरिक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी कैंसर ना हो, तो अपने विटामिन डी लेवल को ठीक रखिए। ये कम से कम 70-80 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर तक होना चाहिए।

इंटरमिटेंट फास्टिंग करें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको सिर्फ कैंसर से बचाव के लिए ही नहीं बल्कि अपनी ओवरऑल सेहत के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। एक महीने में एक से कम दो दिन उपवास करें, जब आप पानी के अलावा कुछ भी दूसरा ना खाएं-पीएं। इससे आपकी बॉडी कुछ ही अपने बुरे सेल्स को खत्म करना शुरू कर देती है और कई बीमारियों से खुद लड़ती है।

लो कार्ब डाइट करें अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा मात्रा में रिफाइंड कार्ब्स और स्टार्च आपके माइटोकोंड्रिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसे में आपको इनसे दूरी बनानी चाहिए। मार्केट में मिलने वाले मैदा से बड़े प्रोसेस्ड फूड आइटम, आपकी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालते हैं।

लहसुन-प्याज और क्रूसीफेरस सब्जियां खाएं डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको अपनी डाइट में ज्यादा लहसुन-प्याज और क्रूसीफेरस सब्जियां शामिल करनी चाहिए। क्रूसीफेरस सब्जियां गोभी परिवार की सब्जी होती हैं, जैसे फूलगोभी, पत्तागोभी, शलजम, मूली, ब्रोकोली आदि। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और माइटोकोंड्रिया को डिस्ट्रॉय होने से बचाती हैं।

ज्यादा आयरन ना खाएं डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा मात्रा में आयरन लेना काफी खतरनाक हो सकता है। आजकल लोग बिना डॉक्टर की सलाह के आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो सही नहीं है। इसके अलावा लोहे के बर्तन में खाना बनाने और आयरन रिच चीजें खाने से भी शरीर में आयरन लेवल बढ़ता है। ज्यादा आयरन आपके माइटोकोंड्रिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है।