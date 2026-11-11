बढ़ते प्रदूषण से क्यों होने लगता है सिरदर्द और खांसी? डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव
बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण खांसी, सिरदर्द, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में पल्मोनोलॉजिस्ट ने बचाव के कुछ तरीके और गंभीर लक्षणों के बारे में बताया है।
दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में दिवाली के बाद प्रदूषण तेजी से फैल गया। हवा में मौजूद जहर के कारण लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। आंखों में जलन, खांसी, जुकाम, सिरदर्द से हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। ऐसे में बच्चे, बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं को खुद का ख्याल रखने की जरूरत है और वायु प्रदूषण के बीच सावधान भी रहना है। ऐसे में गुरुग्राम के सीके बिड़ला हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. कुलदीप कुमार ग्रोवर ने प्रदूषण से होने वाली परेशानियों से बचाव करने के कुछ तरीके बताए हैं। साथ ही बताया है कि खुद का ख्याल कैसे रखें और किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना है।
प्रदूषण के कारण क्यों होती है खांसी और सिरदर्द?
डॉक्टर के मुताबिक, हवा में मौजूद धूल, धुआं और हानिकारक गैसें सांस की नलियों में पहुंचती है और इससे गले में खराश, खांसी और छींक की समस्या होने लगती है। कुछ लोगों को सीने में भारीपन, सांस फूलना या सांस लेने के दौरान तेज आवाद सुनाई देती है। प्रदूषण का असर सिर्फ फेफड़ों पर ही नहीं बल्कि आंखों पर भी होता और ऐसे में जलन, पानी बहना, सिरदर्द की समस्या होती है।
इन लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें
प्रदूषण के कारण होने वाली हल्की खांसी या गले की परेशानी कुछ समय में ठीक हो सकती है, लेकिन अगर लक्षण लगातार बने रहें या बढ़ने लगें, तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। डॉ. कुलदीप कुमार ग्रोवर के अनुसार, कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
-सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होना
-पूरा वाक्य बोलने में भी दिक्कत होना
-होंठों का रंग नीला पड़ना
-अचानक भ्रम की स्थिति पैदा होना या ठीक से समझ न आना
-बेहोशी या अचानक गिर जाना
-इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत मेडिकल मदद लें
प्रदूषण से बचान करने के लिए अपनाएं ये तरीके
डॉ. कुलदीप कुमार ग्रोवर का कहना है कि प्रदूषण से होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए सबसे पहले गंदी हवा के संपर्क में आने से आपका बचना जरूरी है। ऐसे में कुछ सावधानियां हर किसी को बरतनी चाहिए। इससे आप काफी हद तक प्रदूषण की चपेट में आने से बच सकेंगे।
1. घर के अंदर रहें
- जब प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा हो, तो बेवजह घर से बाहर निकलने से बचें। खासतौर पर सुबह और शाम के समय बाहर टहलने या एक्सरसाइज करने से बचाव करें। अगर जरूरी काम न हो, तो घर के अंदर ही रहें।
2. N95 मास्क पहनें
- अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़े, तो अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क जरूर पहनें। यह हवा में मौजूद बारीक और हानिकारक प्रदूषण कणों से बचाव करने में मदद करता है। ध्यान रखें कि मास्क नाक और मुंह को अच्छी तरह कवर कर रहा हो।
3. खूब पानी पिएं
- प्रदूषण के दौरान शरीर में पानी की कमी न होने दें। दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। गले में खराश या सूखापन महसूस होने पर गुनगुना पानी या सूप पीने से आराम मिल सकता है।
4. नमक के पानी से गरारे करें
- प्रदूषण के कारण गले में खराश, जलन या हल्की परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर गरारे करने से गले को मिलेगा। हालांकि, अगर परेशानी लंबे समय तक बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें।
5. एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें
- घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बाहर AQI लेवल ज्यादा हो, तो खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। इससे बाहर की गंदी हवा को घर के अंदर आने से कम किया जा सकता है। बच्चे घर में हो तो प्यूरीफायर जरूर लगवाएं।
6. धुएं से दूर रहें
- प्रदूषण के दौरान घर के अंदर भी साफ हवा बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए सिगरेट, अगरबत्ती और धुआं पैदा करने वाली दूसरी चीजों का इस्तेमाल कम करें। घर के अंदर निकलने वाला धुआं भी सांस की नलियों में जलन और खांसी की परेशानी का कारण बनता है।
7. बच्चों और बुजुर्गों को रखें सुरक्षित
- प्रदूषण का असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी से परेशान लोगों पर ज्यादा हो सकता है। इसलिए इन लोगों को खराब हवा में बाहर जाने से बचाना चाहिए। बच्चों को खुले मैदान में खेलने या बाहर एक्सरसाइज करने से रोकें।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू