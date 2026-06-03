Homemade ORS: गर्मी में उल्टी-दस्त हों या फिर शरीर में पानी की कमी, घर का बना ओआरएस देगा राहत
Make ORS at Home: तेज गर्मी में शरीर से पसीने के साथ पानी और जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में घर पर बना ओआरएस शरीर को दोबारा ऊर्जा और तरल पदार्थ देने का आसान और सस्ता उपाय हो सकता है।
गर्मी के दिनों में कई बार ऐसा होता है कि आप बार-बार पानी पी रहे होते हैं, फिर भी शरीर थका हुआ महसूस करता है। थोड़ी देर धूप में रहने के बाद सिर भारी लगने लगता है, कमजोरी महसूस होती है और काम करने का मन नहीं करता। इसकी वजह सिर्फ प्यास नहीं, बल्कि शरीर से पसीने के साथ निकलने वाले जरूरी मिनरल्स भी हो सकते हैं। यही कारण है कि तेज गर्मी में केवल पानी पीना हमेशा काफी नहीं माना जाता। ऐसे समय में ओआरएस एक आसान और भरोसेमंद उपाय बन सकता है। खास बात यह है कि इसे घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों से भी तैयार किया जा सकता है।
ओआरएस क्या होता है?
ओआरएस एक ऐसा घोल है जो शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है। जब अधिक पसीना निकलता है, दस्त लग जाते हैं या शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तब इसका उपयोग किया जाता है।
घर पर ओआरएस कैसे बनाएं?
एक लीटर साफ पीने का पानी
छह छोटे चम्मच चीनी
आधा छोटा चम्मच नमक
बनाने का तरीका
एक साफ बर्तन में एक लीटर पानी लें। इसमें चीनी और नमक डालकर अच्छी तरह घोल लें। ध्यान रखें कि नमक और चीनी की मात्रा सही हो। बहुत ज्यादा या बहुत कम मात्रा घोल को कम प्रभावी बना सकती है।
भीषण गर्मी में ओआरएस क्यों जरूरी माना जाता है?
- शरीर में पानी की कमी पूरा करे: गर्मी में लगातार पसीना निकलने से शरीर का पानी तेजी से कम हो सकता है। ओआरएस इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है।
- कमजोरी और थकान कम करे: जब शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स कम हो जाते हैं, तो कमजोरी महसूस हो सकती है। ऐसे में यह घोल राहत देने में मदद कर सकता है।
- लू का असर: तेज धूप और अधिक तापमान की वजह से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। पर्याप्त तरल पदार्थ लेने से शरीर को संभालने में मदद मिल सकती है।
- बच्चों और बुजुर्गों के लिए: बच्चों और बुजुर्गों में पानी की कमी जल्दी हो सकती है। इसलिए गर्मी में उनका विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
अगर आपको इनमें से कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है।
- बार-बार प्यास लगना
- मुंह सूखना
- चक्कर आना
- बहुत ज्यादा थकान
- पेशाब का कम आना
- सिर भारी लगना
ओआरएस पीते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करें: घोल बनाने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का उपयोग करें।
- एक दिन से ज्यादा पुराना घोल ना रखें: तैयार किया गया घोल चौबीस घंटे के भीतर इस्तेमाल कर लेना चाहिए।
गर्मी में स्वस्थ रहने के लिए ये आदतें भी अपनाएं
- दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें।
- बहुत देर तक खाली पेट न रहें।
- धूप में निकलते समय सिर को ढकें।
- मौसमी फल और तरल पदार्थ का सेवन करें।
- जरूरत से ज्यादा मेहनत वाले काम दोपहर में करने से बचें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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