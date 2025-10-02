प्रेग्नेंसी में करवाचौथ का व्रत कैसे रखें? जानें किन बातों का ध्यान है जरूरी

प्रेग्नेंसी में मां का खानपान सिर्फ उसी के लिए नहीं होता बल्कि बच्चे के विकास के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। ऐसे में व्रत रखना चाहते हुए भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि त्योहार की खुशी भी बनी रहे और सेहत पर कोई असर ना पड़े।

करवाचौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। इस दिन वो निर्जला उपवास करती हैं और शाम को चांद देखकर अपना व्रत खोलती हैं। इस बार यह फेस्टिवल 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपके लिए यह दिन थोड़ा अलग और खास हो जाता है। प्रेग्नेंसी में मां का खानपान सिर्फ उसी के लिए नहीं होता बल्कि बच्चे के विकास के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। ऐसे में व्रत रखना चाहते हुए भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि त्योहार की खुशी भी बनी रहे और सेहत पर कोई असर ना पड़े।

प्रेग्नेंसी में निर्जल व्रत ना रखें करवाचौथ व्रत को ले कर अलग-अलग नियम हैं। हालांकि ज्यादातर घरों में निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसमें पानी तक नहीं पीया जाता है। लेकिन गर्भावस्था में यह आपके और शिशु दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शरीर को लंबे समय तक पानी ना मिलने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जिससे थकान, कमजोरी और चक्कर जैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए व्रत के दौरान आप थोड़ी-थोड़ी देर में नारियल पानी, छाछ, जूस या सादा पानी पीती रहें। साथ ही हल्के फल खाती रहें ताकि आपके शरीर को एनर्जी मिलती रहे।

सरगी में शामिल करें दूध व्रत शुरू करने से पहले सुबह सरगी में दूध जरूर पिएं। एक गिलास दूध आपके शरीर को दिनभर एनर्जी देगा और आपको थकान महसूस नहीं होगी। दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स, हल्के फल और हेल्दी स्नैक्स भी ले सकती हैं ताकि लंबे समय तक भूख ना लगे और शरीर में पोषण की कमी ना हो।

दिनभर रखें हल्का और पौष्टिक आहार सरगी और दूध लेने के बावजूद आपको हर दो घंटे में कुछ ना कुछ हल्का जरूर लेना चाहिए। फल, जूस, नारियल पानी और दही जैसी चीजें आपके शरीर को तरोताजा रखती हैं। इससे आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी और शिशु को भी जरूरी पोषण मिलता रहेगा।

खुद को थकान से बचाएं गर्भावस्था में व्रत रखते समय ज्यादा काम करने या थकान लेने से बचें। कोशिश करें कि दिनभर आराम करें, टीवी देखें या अपनी मनपसंद किताब पढ़ें। इससे आपका ध्यान भूख-प्यास से हटेगा और दिन आसानी से निकल जाएगा।